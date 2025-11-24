Pilne! Obywatel Ukrainy zatrzymany za pomoc w aktach dywersji na rzecz rosyjskiego wywiadu
Prokuratura poinformowała o postawieniu poważnego zarzutu wobec obywatela Ukrainy, Volodymyra B., który – według śledczych – miał pomagać dwóm innym mężczyznom w przeprowadzeniu aktów dywersji na terytorium Polski. Do zdarzeń tych doszło w dniach 15–16 listopada 2025 roku w miejscowościach Mika i Gołąb. Według ustaleń śledztwa działania były wykonywane na zlecenie rosyjskiego wywiadu.
W sprawie przewijają się nazwiska Oleksandra K. oraz Yevheniia I., którzy mają być bezpośrednimi wykonawcami sabotażu. Volodymyr B. miał pełnić rolę pomocnika, wspierając ich logistycznie, organizacyjnie lub udzielając informacji niezbędnych do przygotowania działań. Z uwagi na charakter sprawy i dobro postępowania prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących zniszczeń ani celu operacji dywersyjnej.
Śledczy potwierdzają natomiast, że działania trójki podejrzanych miały charakter zorganizowany i były prowadzone w sposób wskazujący na kontrolę przez zagraniczne służby specjalne. To kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy w Polsce ujawniane są osoby prowadzące działania na rzecz rosyjskiego wywiadu, często polegające na zbieraniu informacji, rozpoznawaniu infrastruktury lub sabotażu.
Volodymyr B. został już tymczasowo aresztowany. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, uznając, że istnieje wysokie ryzyko matactwa oraz ucieczki podejrzanego z kraju. Zatrzymanie ma także umożliwić bezpieczne prowadzenie dalszego postępowania i zabezpieczenie dowodów – zarówno tych fizycznych, jak i cyfrowych.
Prokuratura zapowiada kontynuację działań, podkreślając, że przypadki współpracy z wrogimi służbami będą traktowane jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. W związku z nasilającą się aktywnością rosyjskich agentur i grup dywersyjnych służby w całym kraju pozostają w stanie podwyższonej gotowości.
