Pilne orędzie prezydenta. Karol Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie programu SAFE
Prezydent Karol Nawrocki w specjalnym orędziu poinformował, że nie podpisze ustawy związanej z unijnym programem SAFE. Jak podkreślił, jego zdaniem rozwiązanie to mogłoby zagrozić suwerenności i bezpieczeństwu państwa. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję rządu.
Weto oznacza, że projekt w obecnym kształcie nie wejdzie w życie.
Prezydent ogłosił decyzję w orędziu
Podczas wystąpienia prezydent przekazał, że zdecydował się zawetować ustawę umożliwiającą Polsce udział w mechanizmie finansowym SAFE.
W swoim wystąpieniu zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania, które jego zdaniem mogłyby ograniczyć niezależność kraju lub prowadzić do dodatkowego zadłużenia.
Prezydent podkreślił, że państwo powinno zachować pełną kontrolę nad decyzjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz finansów publicznych.
Ostra reakcja rządu
Decyzja głowy państwa spotkała się z krytyką ze strony przedstawicieli rządu. Premier Donald Tusk w krótkim komentarzu zapowiedział, że rząd przedstawi swoje stanowisko podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów.
Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rząd przygotowuje alternatywne rozwiązania. Jak zaznaczył, w obecnej sytuacji międzynarodowej Polska nie może rezygnować z planów wzmacniania bezpieczeństwa.
Czym jest program SAFE
Program SAFE to mechanizm finansowy przygotowany na poziomie Unii Europejskiej. Zakłada on możliwość zaciągania przez państwa członkowskie preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na inwestycje związane z obronnością.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polska mogłaby skorzystać z około 43,7 miliarda euro, czyli blisko 200 miliardów złotych.
Środki miałyby zostać przeznaczone między innymi na rozwój przemysłu zbrojeniowego, modernizację armii oraz wsparcie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Znaczna część funduszy miała trafić do polskich przedsiębiorstw z sektora obronnego.
Co to oznacza dla czytelnika
Weto prezydenta oznacza, że udział Polski w programie SAFE w obecnej formie stoi pod znakiem zapytania. Rząd zapowiada jednak dalsze działania i przygotowanie alternatywnego rozwiązania.
W najbliższych dniach można spodziewać się kolejnych decyzji dotyczących finansowania inwestycji związanych z bezpieczeństwem i modernizacją wojska w Polsce.
