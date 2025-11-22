Pilne ostrzeżenia IMGW: intensywne opady śniegu uderzą w kilka województw

22 listopada 2025 22:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe, pilne alerty dotyczące pogody. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu, które w niedzielę mogą spowodować poważne utrudnienia w ruchu. Ostrzeżenia obowiązują dla dużej części kraju, a w dwóch strefach wprowadzono różne stopnie zagrożenia.

Co się zmienia według IMGW

Od północy 23 listopada 2025 roku zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnymi opadami śniegu. Według prognoz IMGW opad może być na tyle intensywny, że lokalnie doprowadzi do szybkiego tworzenia się warstwy świeżego śniegu, trudnych warunków drogowych oraz ograniczonej widoczności.

Alert pierwszego stopnia będzie aktywny od 00:00 do 13:00. W tym czasie kierowcy powinni spodziewać się śliskich jezdni i oblodzeń.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od 00:00 do 09:00 i dotyczy obszarów, gdzie opady będą najsilniejsze. W tych regionach możliwe są przerwy w dostawach prądu, powalone gałęzie oraz utrudnienia w komunikacji.

Mapa IMGW wskazuje, że najmocniej narażone będą południowe i południowo wschodnie województwa, ale intensywne opady pojawią się również w centrum kraju.

Fakty, które potwierdza IMGW

Synoptycy ostrzegają, że śnieg zacznie padać gwałtownie i miejscami może szybko zamienić się w mokry, ciężki puch. Tego typu opady sprawiają największe problemy na drogach – zwłaszcza w godzinach porannych. Służby drogowe informują, że są w gotowości, ale apelują o ostrożność.

W wielu gminach mieszkańcy zostali już poinformowani o możliwości wystąpienia zasp, lokalnych utrudnień w ruchu i przestojów komunikacyjnych.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli mieszkasz w strefie objętej ostrzeżeniem, przygotuj się na trudne warunki pogodowe w nocy i rano. Warto wcześniej odśnieżyć podjazd, zadbać o zapasy ciepłej odzieży, a przed wyjazdem sprawdzić komunikaty drogowe. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach lokalnych, które mogą być odśnieżane z opóźnieniem.

Jeśli możesz – unikaj porannych podróży, a jeśli musisz jechać, zaplanuj więcej czasu i miej w samochodzie łopatkę oraz odmrażacz.

IMGW ostrzega przed intensywnym śniegiem, który już w niedzielę może sparaliżować ruch w wielu regionach kraju. Zmiany pogodowe będą dynamiczne, dlatego warto śledzić najnowsze komunikaty i przygotować się na trudniejsze warunki. Te ostrzeżenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla organizacji dnia i bezpieczeństwa podczas podróży.

