Pilne ostrzeżenia IMGW: intensywne opady śniegu uderzą w kilka województw
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe, pilne alerty dotyczące pogody. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu, które w niedzielę mogą spowodować poważne utrudnienia w ruchu. Ostrzeżenia obowiązują dla dużej części kraju, a w dwóch strefach wprowadzono różne stopnie zagrożenia.
Co się zmienia według IMGW
Od północy 23 listopada 2025 roku zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnymi opadami śniegu. Według prognoz IMGW opad może być na tyle intensywny, że lokalnie doprowadzi do szybkiego tworzenia się warstwy świeżego śniegu, trudnych warunków drogowych oraz ograniczonej widoczności.
Alert pierwszego stopnia będzie aktywny od 00:00 do 13:00. W tym czasie kierowcy powinni spodziewać się śliskich jezdni i oblodzeń.
Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od 00:00 do 09:00 i dotyczy obszarów, gdzie opady będą najsilniejsze. W tych regionach możliwe są przerwy w dostawach prądu, powalone gałęzie oraz utrudnienia w komunikacji.
Mapa IMGW wskazuje, że najmocniej narażone będą południowe i południowo wschodnie województwa, ale intensywne opady pojawią się również w centrum kraju.
⚠️UWAGA⚠️
‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️
👉 Intensywne opady śniegu stopień: 1
Ważne od: 2025-11-23 00:00 do: 2025-11-23 13:00
👉Intensywne opady śniegu stopień: 2
Ważne od: 2025-11-23 00:00 do: 2025-11-23 09:00
👉 https://t.co/16QmSAFVB6 #IMGW #ostrzeżenia #pogoda pic.twitter.com/dgyq56X1Ao
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 22, 2025
Fakty, które potwierdza IMGW
Synoptycy ostrzegają, że śnieg zacznie padać gwałtownie i miejscami może szybko zamienić się w mokry, ciężki puch. Tego typu opady sprawiają największe problemy na drogach – zwłaszcza w godzinach porannych. Służby drogowe informują, że są w gotowości, ale apelują o ostrożność.
W wielu gminach mieszkańcy zostali już poinformowani o możliwości wystąpienia zasp, lokalnych utrudnień w ruchu i przestojów komunikacyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz w strefie objętej ostrzeżeniem, przygotuj się na trudne warunki pogodowe w nocy i rano. Warto wcześniej odśnieżyć podjazd, zadbać o zapasy ciepłej odzieży, a przed wyjazdem sprawdzić komunikaty drogowe. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach lokalnych, które mogą być odśnieżane z opóźnieniem.
Jeśli możesz – unikaj porannych podróży, a jeśli musisz jechać, zaplanuj więcej czasu i miej w samochodzie łopatkę oraz odmrażacz.
IMGW ostrzega przed intensywnym śniegiem, który już w niedzielę może sparaliżować ruch w wielu regionach kraju. Zmiany pogodowe będą dynamiczne, dlatego warto śledzić najnowsze komunikaty i przygotować się na trudniejsze warunki. Te ostrzeżenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla organizacji dnia i bezpieczeństwa podczas podróży.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.