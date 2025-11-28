Pilne ostrzeżenia IMGW. Sprawdź, gdzie zimowa pogoda ponownie da się we znaki
Zimowe warunki nie odpuszczają. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia na nadchodzący weekend. Tym razem główne zagrożenia to marznące opady i gęste mgły ograniczające widzialność. Służby apelują o maksymalną ostrożność.
Nowa seria alertów IMGW na weekend
IMGW informuje, że w kolejnych godzinach przez Polskę przejdzie strefa marznącego deszczu oraz mżawki. Opady te będą tworzyć warstwę gołoledzi na drogach i chodnikach, co może poważnie utrudnić poruszanie się.
Na piątek i sobotę wydano alerty II stopnia dla kilku regionów kraju. Obejmują one:
– zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego,
– północno-zachodnie powiaty Mazowsza,
– zachodnie obszary województwa łódzkiego,
– wschodnią część województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
W tych rejonach prognozowane są słabe, ale marznące opady, które mogą powodować niebezpieczną śliskość nawierzchni. Ostrzeżenia będą obowiązywać od sobotniego poranka do wczesnych godzin niedzielnych. IMGW szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia gołoledzi na 70 procent.
Kolejne regiony z alertami I stopnia
Niższy stopień ostrzeżenia, również dotyczący marznących opadów, wydano dla:
– województwa dolnośląskiego,
– znacznej części Wielkopolski,
– terenów pomorskich i kujawsko-pomorskich,
– powiatów wałeckiego i szczecineckiego w woj. zachodniopomorskim,
– powiatu wschowskiego w woj. lubuskim.
W tych miejscach alert zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 2 i potrwa do południa. IMGW określił prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 procent.
Kierowcy muszą uważać także na mgły
To nie koniec utrudnień. Meteorolodzy ostrzegają przed gęstymi mgłami ograniczającymi widoczność miejscami nawet do 100 metrów. Żółte alerty dotyczą:
– części woj. opolskiego,
– południowych rejonów woj. śląskiego,
– wybranych powiatów w Małopolsce,
– powiatu kazimierskiego w woj. świętokrzyskim.
Mgły mają pojawić się w piątek późnym wieczorem i mogą utrzymywać się do sobotniego poranka.
Co to oznacza dla mieszkańców
W praktyce weekend może przynieść trudne warunki dojazdowe w wielu regionach kraju. Marznące opady w połączeniu z mgłami znacząco podnoszą ryzyko kolizji i poślizgów. Warto zaplanować podróże wcześniej, ograniczyć prędkość i przygotować się na dłuższy czas przejazdu.
IMGW alarmuje: gołoledź i gęste mgły będą głównymi zagrożeniami w najbliższych dniach. Ostrzeżenia obejmują liczne województwa, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk jest wysokie. Zimowa aura powraca i może ponownie utrudnić życie kierowcom i pieszym.
