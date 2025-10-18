Pilne ostrzeżenie. Banki apelują. Miej pieniądze pod ręką. Mogą przydać się w każdej chwili
To, co jeszcze niedawno brzmiało jak herezja w świecie płatności bezgotówkowych, dziś staje się rozsądną ostrożnością. Coraz więcej instytucji finansowych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podkreśla: w razie cyberataku, awarii prądu lub przerwy w dostępie do Internetu jedyną działającą metodą płatności może być banknot i moneta. Stąd apel: miej w domu „pakiet awaryjny” w gotówce.
Skąd ten zwrot? Ryzyko nie znika z sieci, a awarie się zdarzają
Transakcje w sieci przeszły długą drogę, ale równolegle rośnie liczba incydentów bezpieczeństwa i zakłóceń infrastruktury. Nawet krótkie przerwy w zasilaniu potrafią unieruchomić terminale, bankomaty i aplikacje mobilne. W takiej sytuacji podstawowe zakupy — żywność, paliwo, leki — wymagają gotówki. To nie jest recepta na kryzys finansowy, tylko prosta zasada „ciągłości działania” dla gospodarstw domowych.
Ile gotówki realnie wystarczy? Prosty wzór na tydzień
Zapas powinien pokryć niezbędne wydatki na około 72 godziny do tygodnia. W praktyce dla przeciętnej rodziny oznacza to zwykle 1000–1500 zł. To punkt startu, który warto dopasować do własnej sytuacji: liczby domowników, kosztów dojazdu, stałych leków czy specyfiki miejsca zamieszkania (miasto/wieś).
Denominacje mają znaczenie
W sytuacji kryzysowej reszta z dużych nominałów bywa problemem. Najpraktyczniejsze są banknoty 20, 50 i 100 zł oraz niewielka garść bilonu. Podziel zapas na kilka kopert: „żywność”, „paliwo/transport”, „leki”, „nieprzewidziane”.
Bezpieczeństwo i organizacja przechowywania
– Nie trzymaj całej kwoty w jednym miejscu; rozłóż ją w 2–3 bezpiecznych punktach domu.
– Jeśli to możliwe, użyj domowego sejfu kotwionego do ściany lub podłogi.
– Zapisz prosty rejestr: kiedy i ile włożyłeś do „awaryjnej koperty”. Raz na kwartał zrób przegląd, wymień zniszczone banknoty, uzupełnij braki.
– Informację o kryjówkach ogranicz do absolutnego minimum osób w domu.
Czego NIE robić
– Nie wypłacaj pochopnie dużych kwot „na wszelki wypadek”. To zapas na krótki okres, a nie alternatywa dla rachunku bankowego.
– Nie trzymaj wyłącznie dużych banknotów.
– Nie publikuj w sieci zdjęć „zapasów” i nie chwal się nimi poza rodziną.
Gotówka to element szerszego planu awaryjnego
Poza pieniędzmi przygotuj podstawowe „72-godzinne” minimum: wodę pitną, latarkę, baterie/powerbank, radio z zasilaniem awaryjnym, podstawowe leki i kopie dokumentów (wydruk + pendrive). Przechowuj też zapisane numery alarmowe i kontakt do banku.
Najczęstsze pytania (krótko i konkretnie)
– Czy trzymanie gotówki w domu jest legalne? Tak. Pamiętaj jednak o rozsądku i bezpieczeństwie.
– Czy traci na inflacji? Tak, dlatego zapas powinien być mały i rotowany. Reszta oszczędności niech pracuje na koncie/locie/inwestycjach.
– Co z kartami i BLIKIEM? W normalnych warunkach są wygodne. Problem zaczyna się, gdy brakuje prądu lub internetu.
Co to oznacza dla czytelnika
Gotówka wraca do łask nie z powodów ideologicznych, lecz praktycznych. Warto mieć w domu nieduży, przemyślany pakiet banknotów na kilka dni — tyle, by spokojnie przetrwać przerwę w działaniu systemów płatniczych, kupić jedzenie, lekarstwa i dojechać do pracy lub lekarza. To prosta inwestycja w odporność na codzienne zawirowania świata cyfrowego — bez paniki, za to z planem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.