Pilne ostrzeżenie dla całej Polski. Nadchodzi poważne niebezpieczeństwo

4 lutego 2026 16:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja pogodowa w Polsce gwałtownie się pogarsza. IMGW wydał pilną aktualizację ostrzeżeń meteorologicznych. Prognozy wskazują na intensywne opady marznące oraz bardzo niebezpieczną gołoledź. Zagrożenie dotyczy praktycznie całego kraju i będzie się przemieszczać z południa na północ.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Zobacz również:

Co się dzieje
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o opadach marznących drugiego stopnia. Oznacza to wysoki poziom zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Deszcz oraz mżawka zamarzają natychmiast po kontakcie z nawierzchnią, tworząc warstwę lodu na drogach, chodnikach, mostach i wiaduktach.

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na czwartek 5 lutego. Strefa opadów będzie stopniowo przesuwać się z południa kraju w kierunku północnym, obejmując kolejne regiony.

Które obszary są zagrożone
Zgodnie z aktualnymi mapami IMGW, ostrzeżenia obejmują niemal całą Polskę. W wielu województwach obowiązuje drugi stopień zagrożenia, a w pozostałych pierwszy. Oznacza to realne ryzyko paraliżu komunikacyjnego, wypadków drogowych i licznych urazów wśród pieszych.

Dlaczego sytuacja jest tak niebezpieczna
Marznące opady należą do najbardziej podstępnych zjawisk zimowych. Nawierzchnia może wyglądać na mokrą, podczas gdy w rzeczywistości jest pokryta lodem. W takich warunkach:

  • droga hamowania znacząco się wydłuża

  • łatwo o poślizg nawet przy niskiej prędkości

  • posypywanie dróg może być nieskuteczne przy intensywnych opadach

  • ryzyko upadków pieszych gwałtownie rośnie

Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż, zachowaj maksymalną ostrożność. W miarę możliwości:

  • odłóż niekonieczne wyjazdy

  • jedź wolniej niż zwykle i zwiększ odstęp od innych pojazdów

  • szczególnie uważaj na mostach, wiaduktach i zjazdach

  • pieszo poruszaj się ostrożnie, wybieraj stabilne obuwie

  • śledź komunikaty IMGW i lokalnych służb

Warto przygotować się na możliwe opóźnienia, utrudnienia w ruchu i trudne warunki już od wczesnych godzin porannych.

IMGW alarmuje. Intensywna gołoledź i opady marznące obejmują niemal całą Polskę. To jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk zimowych. Zachowanie rozwagi, ograniczenie podróży i bieżące śledzenie ostrzeżeń mogą uchronić przed wypadkiem. Jeśli nie musisz wychodzić lub jechać, lepiej zostań w domu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl