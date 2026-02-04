Pilne ostrzeżenie dla całej Polski. Nadchodzi poważne niebezpieczeństwo
Sytuacja pogodowa w Polsce gwałtownie się pogarsza. IMGW wydał pilną aktualizację ostrzeżeń meteorologicznych. Prognozy wskazują na intensywne opady marznące oraz bardzo niebezpieczną gołoledź. Zagrożenie dotyczy praktycznie całego kraju i będzie się przemieszczać z południa na północ.
⚠️ AKTUALIZACJA OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH #IMGW
🟠 Opady marznące (2. stopień) intensywna gołoledź, szczególnie w czwartek (05.02), strefa opadów przemieszczać się będzie z południa na północ
🟡 Opady marznące (1)
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 4, 2026
Co się dzieje
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o opadach marznących drugiego stopnia. Oznacza to wysoki poziom zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Deszcz oraz mżawka zamarzają natychmiast po kontakcie z nawierzchnią, tworząc warstwę lodu na drogach, chodnikach, mostach i wiaduktach.
Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na czwartek 5 lutego. Strefa opadów będzie stopniowo przesuwać się z południa kraju w kierunku północnym, obejmując kolejne regiony.
Które obszary są zagrożone
Zgodnie z aktualnymi mapami IMGW, ostrzeżenia obejmują niemal całą Polskę. W wielu województwach obowiązuje drugi stopień zagrożenia, a w pozostałych pierwszy. Oznacza to realne ryzyko paraliżu komunikacyjnego, wypadków drogowych i licznych urazów wśród pieszych.
Dlaczego sytuacja jest tak niebezpieczna
Marznące opady należą do najbardziej podstępnych zjawisk zimowych. Nawierzchnia może wyglądać na mokrą, podczas gdy w rzeczywistości jest pokryta lodem. W takich warunkach:
-
droga hamowania znacząco się wydłuża
-
łatwo o poślizg nawet przy niskiej prędkości
-
posypywanie dróg może być nieskuteczne przy intensywnych opadach
-
ryzyko upadków pieszych gwałtownie rośnie
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż, zachowaj maksymalną ostrożność. W miarę możliwości:
-
odłóż niekonieczne wyjazdy
-
jedź wolniej niż zwykle i zwiększ odstęp od innych pojazdów
-
szczególnie uważaj na mostach, wiaduktach i zjazdach
-
pieszo poruszaj się ostrożnie, wybieraj stabilne obuwie
-
śledź komunikaty IMGW i lokalnych służb
Warto przygotować się na możliwe opóźnienia, utrudnienia w ruchu i trudne warunki już od wczesnych godzin porannych.
IMGW alarmuje. Intensywna gołoledź i opady marznące obejmują niemal całą Polskę. To jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk zimowych. Zachowanie rozwagi, ograniczenie podróży i bieżące śledzenie ostrzeżeń mogą uchronić przed wypadkiem.
