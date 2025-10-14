Pilne ostrzeżenie dla klientów Auchan. W tej wodzie wykryto nieprawidłowości. Sprawdź, czy masz ją w domu!
Sieć Auchan ogłosiła pilne wycofanie popularnej wody mineralnej Primavera ze sprzedaży po alarmujących wynikach kontroli sanepidu. W jednej z partii wykryto nieprawidłowości mikrobiologiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Klienci proszeni są, by nie spożywać produktu i zwrócić go do sklepu, gdzie otrzymają pełen zwrot pieniędzy.
Auchan wycofuje popularną wodę z półek. Sanepid wykrył nieprawidłowości mikrobiologiczne
Sieć sklepów Auchan poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży jednej z najpopularniejszych marek wody mineralnej dostępnych na rynku. Decyzja zapadła po alarmujących wynikach badań przeprowadzonych przez Inspekcję Sanitarną, które wykazały nieprawidłowości mikrobiologiczne w jednej z partii produktu. Klienci, którzy kupili tę wodę, są proszeni o natychmiastowe zaprzestanie jej spożywania.
Niebezpieczna partia wody Primavera
Jak wynika z komunikatu Auchan, decyzja dotyczy wody niegazowanej Primavera o pojemności 1,5 litra, oznaczonej numerem partii LP51985 i kodem kreskowym 5903978396562. Na etykiecie tej partii widnieje data przydatności do spożycia 17 stycznia 2027 roku. To właśnie ten produkt – sprzedawany w sklepach sieci w całej Polsce – został uznany za potencjalnie niebezpieczny.
Auchan poinformował, że o konieczności wycofania produktu został poinformowany przez Inspekcję Sanitarną, która przeprowadziła szczegółowe badania laboratoryjne. Wyniki wykazały „niewłaściwe parametry mikrobiologiczne”, co oznacza, że woda nie spełnia obowiązujących norm bezpieczeństwa.
Apel do klientów: nie pij, zwróć i odzyskaj pieniądze
Sieć zaapelowała do osób, które zakupiły produkt z feralnej partii, by nie spożywały wody i nie podawały jej dzieciom ani osobom starszym. Klienci mogą zwrócić butelki w dowolnym sklepie Auchan – bez konieczności okazania paragonu. Firma zapewnia, że pełna kwota zostanie zwrócona.
„Zwrócony produkt zostanie całkowicie zrefundowany. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i prosimy o ostrożność” – przekazało Auchan w oficjalnym oświadczeniu.
To nie pierwszy taki przypadek
Eksperci przypominają, że nawet naturalne wody źródlane i mineralne mogą ulec zanieczyszczeniu, jeśli w procesie produkcji lub magazynowania dojdzie do naruszenia standardów higieny. Dlatego regularne kontrole jakości prowadzone przez sanepid i producentów mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa konsumentów.
Wycofanie wody Primavera to kolejny przykład, jak ważna jest szybka reakcja sieci handlowych i transparentna komunikacja z klientami. W przypadku produktów spożywczych, nawet drobne uchybienia mikrobiologiczne mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, dlatego każda partia, wobec której pojawia się choćby cień wątpliwości, natychmiast trafia poza sprzedaż.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.