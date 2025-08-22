Pilne ostrzeżenie dla klientów. Bankowość internetowa i mobilna zablokowana
Klienci PKO BP muszą przygotować się na chwilowe utrudnienia. Bank zapowiedział przerwę techniczną, która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę i obejmie dostęp do bankowości internetowej oraz mobilnej. W wyznaczonych godzinach wiele usług nie będzie działać, dlatego najważniejsze przelewy i płatności warto wykonać wcześniej.
PKO BP zapowiada przerwę techniczną. Klienci muszą przygotować się na utrudnienia
PKO BP poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę, 24 sierpnia, nastąpi przerwa techniczna, która obejmie część usług bankowości internetowej i mobilnej. Klienci powinni wcześniej zaplanować najważniejsze przelewy i płatności, ponieważ w wyznaczonych godzinach dostęp do wielu funkcji będzie ograniczony.
Kiedy i co nie będzie działać?
Przerwa rozpocznie się o godz. 00:30 i potrwa do 05:00. W tym czasie niedostępne będą serwisy iPKO, iPKO biznes, a także aplikacja PKO Junior. Klienci nie będą mogli zalogować się do bankowości internetowej ani telefonicznej.
Aplikacja mobilna IKO w ograniczonym zakresie pozwoli na wypłatę gotówki z bankomatów oraz płatności BLIK-iem – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Wyjątkiem będą płatności BLIK z podpiętą kartą kredytową, które w czasie przerwy nie będą możliwe. Niedostępna pozostanie także funkcja otwartej bankowości oraz opcja płatności „Płacę z iPKO”.
Co z kartami płatniczymi?
PKO BP uspokaja, że wszystkie karty debetowe i płatnicze będą działać normalnie podczas przerwy – zarówno w bankomatach, jak i przy płatnościach w sklepach stacjonarnych i internecie. Pewne trudności mogą natomiast pojawić się przy transakcjach realizowanych kartami kredytowymi.
Zalecenia banku
Instytucja apeluje do klientów, aby wszystkie ważne operacje – przelewy, płatności internetowe czy obsługę rachunku – wykonali z wyprzedzeniem. Przerwa techniczna ma na celu poprawę bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.