Pilne ostrzeżenie dla klientów BNP Paribas. Zacznie się 5 listopada
BNP Paribas wydał pilny komunikat skierowany do wszystkich swoich klientów. Bank poinformował o planowanych pracach serwisowych, które spowodują czasową niedostępność serwisu internetowego i wybranych usług w nocy z 5 na 6 listopada 2025 roku. To nie jedyna informacja – instytucja jednocześnie ostrzega przed nasilającymi się próbami oszustw związanych z wyłudzaniem kodów BLIK.
Przerwa techniczna w BNP Paribas. Sprawdź, kiedy system nie będzie działać
Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez BNP Paribas, w nocy z wtorku na środę (5–6 listopada) prowadzone będą niezbędne prace modernizacyjne. W tym czasie, od godziny 22:00 do 01:00, niedostępny będzie serwis internetowy banku – zarówno strona główna bnpparibas.pl, jak i część funkcji w systemach transakcyjnych.
Bank zapewnia jednak, że klienci nie zostaną pozbawieni dostępu do najważniejszych usług. Nadal będzie można korzystać z systemu transakcyjnego, wykonywać przelewy wewnętrzne i kontaktować się z infolinią. Działać będzie również system zastrzegania kart – co oznacza, że w razie zgubienia karty lub podejrzenia kradzieży, nadal będzie można szybko ją zablokować.
Ostrzeżenie przed oszustami. Uważaj na fałszywe wiadomości
BNP Paribas przypomniał jednocześnie o nasilającej się fali ataków cyberprzestępców, którzy coraz częściej próbują wyłudzić kody BLIK oraz dane logowania do bankowości internetowej. Oszuści podszywają się pod pracowników banku, znajomych lub użytkowników portali ogłoszeniowych, kontaktując się przez komunikatory, SMS-y i telefon.
Bank apeluje, by klienci nie przekazywali kodów BLIK nikomu, nawet jeśli wiadomość wygląda wiarygodnie. „Pracownik banku nigdy nie poprosi o kod BLIK ani o zatwierdzenie transakcji na prośbę telefoniczną” – przypomina BNP Paribas w swoim komunikacie.
Specjaliści ostrzegają, że przestępcy coraz częściej wykorzystują presję czasu, wmawiając ofiarom, że ich konto zostało zablokowane lub że muszą szybko potwierdzić operację. Bank apeluje, by w takich sytuacjach zachować spokój i natychmiast skontaktować się bezpośrednio z infolinią.
Jak zabezpieczyć swoje konto podczas przerwy technicznej
Eksperci zalecają, aby przed rozpoczęciem przerwy technicznej:
-
wykonać wszystkie pilne przelewy z wyprzedzeniem,
-
pobrać ewentualne potwierdzenia transakcji,
-
unikać logowania na stronach zewnętrznych, które podszywają się pod bank,
-
nie klikać w linki otrzymane SMS-em lub w wiadomościach e-mail.
Bank zapowiada, że po zakończeniu prac technicznych wszystkie usługi zostaną przywrócone w pełnym zakresie, a użytkownicy nie powinni odczuć żadnych zmian w działaniu systemu.
BNP Paribas podkreśla jednak, że modernizacja infrastruktury ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych klientów, co w ostatnich miesiącach stało się jednym z głównych priorytetów sektora bankowego.
Co to oznacza dla klientów
Choć planowana przerwa potrwa tylko kilka godzin, może utrudnić nocne transakcje i zakupy internetowe. Klienci powinni zatem zaplanować swoje płatności z wyprzedzeniem.
Bank przypomina: zawsze loguj się wyłącznie przez oficjalną stronę lub aplikację mobilną BNP Paribas, nigdy przez linki z wiadomości.
Jak podkreśla instytucja – bezpieczeństwo pieniędzy zależy nie tylko od systemów bankowych, ale również od czujności użytkowników.
