Pilne ostrzeżenie dla klientów. Nie używaj tego produktu, jeśli masz w domu

2 marca 2026 16:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć sklepów Sinsay poinformowała o natychmiastowym wycofaniu jednego z produktów ze sprzedaży. Powodem decyzji jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu uwalniania niklu, co oznacza, że artykuł nie spełnia aktualnych norm bezpieczeństwa.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Chodzi o naszyjnik dostępny zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sprzedaży internetowej. Według komunikatu kontakt z tym produktem może negatywnie wpłynąć na zdrowie użytkowników.

Szczegóły wycofanego produktu:

Nikiel to metal często wykorzystywany w stopach używanych do produkcji biżuterii. Jest jednocześnie jednym z najczęstszych alergenów kontaktowych. Może wywoływać reakcje takie jak alergiczne zapalenie skóry, podrażnienie spojówek i błon śluzowych nosa, a w niektórych przypadkach także objawy astmy.

Firma apeluje do klientów o zaprzestanie używania wskazanego modelu i jego zwrot. Produkt można oddać w dowolnym sklepie stacjonarnym marki. W przypadku braku paragonu personel poprosi o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Osoby, które kupiły naszyjnik online, mogą dokonać zwrotu po zalogowaniu się na swoje konto i wybraniu opcji zwrotu lub reklamacji. Istnieje również możliwość oddania produktu w sklepie stacjonarnym.

