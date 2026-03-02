Pilne ostrzeżenie dla klientów. Nie używaj tego produktu, jeśli masz w domu
Sieć sklepów Sinsay poinformowała o natychmiastowym wycofaniu jednego z produktów ze sprzedaży. Powodem decyzji jest przekroczenie dopuszczalnego poziomu uwalniania niklu, co oznacza, że artykuł nie spełnia aktualnych norm bezpieczeństwa.
Chodzi o naszyjnik dostępny zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sprzedaży internetowej. Według komunikatu kontakt z tym produktem może negatywnie wpłynąć na zdrowie użytkowników.
Szczegóły wycofanego produktu:
-
Nazwa: naszyjnik
-
Model/indeks: 926HM-SLV
Nikiel to metal często wykorzystywany w stopach używanych do produkcji biżuterii. Jest jednocześnie jednym z najczęstszych alergenów kontaktowych. Może wywoływać reakcje takie jak alergiczne zapalenie skóry, podrażnienie spojówek i błon śluzowych nosa, a w niektórych przypadkach także objawy astmy.
Firma apeluje do klientów o zaprzestanie używania wskazanego modelu i jego zwrot. Produkt można oddać w dowolnym sklepie stacjonarnym marki. W przypadku braku paragonu personel poprosi o wypełnienie odpowiedniego formularza.
Osoby, które kupiły naszyjnik online, mogą dokonać zwrotu po zalogowaniu się na swoje konto i wybraniu opcji zwrotu lub reklamacji. Istnieje również możliwość oddania produktu w sklepie stacjonarnym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.