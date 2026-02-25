Pilne ostrzeżenie dla klientów PKO. Ta wiadomość może wyczyścić Twoje konto w kilka minut
Oszuści znów atakują klientów banków. Tym razem podszywają się pod PKO Bank Polski i wysyłają fałszywe wiadomości o rzekomej konieczności aktualizacji danych. Wystarczy jedno kliknięcie w link, aby stracić pieniądze i dostęp do konta.
Bank wydał oficjalne ostrzeżenie.
Na czym polega oszustwo
Klienci otrzymują e maile lub wiadomości, które wyglądają jak komunikaty z banku. W treści pojawia się informacja o konieczności zaktualizowania profilu, weryfikacji danych lub potwierdzenia konta, aby nadal móc korzystać z usług.
Wiadomość zawiera link.
Po kliknięciu użytkownik trafia na fałszywą stronę, która do złudzenia przypomina serwis banku lub aplikację iPKO. Wpisanie loginu i hasła oznacza przekazanie danych przestępcom.
Jak rozpoznać fałszywą wiadomość
Oszuści wykorzystują adresy e mail, które mogą sugerować związek z bankiem. Często zawierają końcówkę „PKO” lub nawiązują do serwisu iPKO.
PKO Bank Polski podkreśla, że nie jest autorem tych wiadomości.
Bank przypomina również, że:
– oficjalne e maile i SMS y nie zawierają linków do logowania,
– przed zalogowaniem zawsze należy dokładnie sprawdzić adres strony,
– nie należy otwierać podejrzanych załączników ani klikać w linki z nieznanych wiadomości.
Co zrobić, jeśli klikniesz
Jeśli klikniesz w podejrzany link i podasz dane, działaj natychmiast. Skontaktuj się z bankiem i zastrzeż dostęp do konta. Klienci PKO mogą zadzwonić pod numer 800 302 302.
Szybka reakcja może ograniczyć straty.
Co to oznacza dla Ciebie
Cyberprzestępcy wykorzystują pośpiech i strach przed blokadą konta. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić oszczędności.
Zanim klikniesz w wiadomość o „aktualizacji danych”, zatrzymaj się i sprawdź szczegóły. Lepiej poświęcić minutę na weryfikację niż walczyć później o odzyskanie pieniędzy.
Fałszywe wiadomości podszywające się pod bank to coraz częstsza metoda wyłudzeń. Najważniejsza jest ostrożność i zasada ograniczonego zaufania.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie korzystaj z linku z wiadomości. Wejdź na stronę banku samodzielnie, wpisując adres w przeglądarce, lub skontaktuj się z infolinią.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.