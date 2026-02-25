Pilne ostrzeżenie dla klientów PKO. Ta wiadomość może wyczyścić Twoje konto w kilka minut

25 lutego 2026 15:50

Oszuści znów atakują klientów banków. Tym razem podszywają się pod PKO Bank Polski i wysyłają fałszywe wiadomości o rzekomej konieczności aktualizacji danych. Wystarczy jedno kliknięcie w link, aby stracić pieniądze i dostęp do konta.

Bank wydał oficjalne ostrzeżenie.

Na czym polega oszustwo

Klienci otrzymują e maile lub wiadomości, które wyglądają jak komunikaty z banku. W treści pojawia się informacja o konieczności zaktualizowania profilu, weryfikacji danych lub potwierdzenia konta, aby nadal móc korzystać z usług.

Wiadomość zawiera link.

Po kliknięciu użytkownik trafia na fałszywą stronę, która do złudzenia przypomina serwis banku lub aplikację iPKO. Wpisanie loginu i hasła oznacza przekazanie danych przestępcom.

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość

Oszuści wykorzystują adresy e mail, które mogą sugerować związek z bankiem. Często zawierają końcówkę „PKO” lub nawiązują do serwisu iPKO.

PKO Bank Polski podkreśla, że nie jest autorem tych wiadomości.

Bank przypomina również, że:

– oficjalne e maile i SMS y nie zawierają linków do logowania,
– przed zalogowaniem zawsze należy dokładnie sprawdzić adres strony,
– nie należy otwierać podejrzanych załączników ani klikać w linki z nieznanych wiadomości.

Co zrobić, jeśli klikniesz

Jeśli klikniesz w podejrzany link i podasz dane, działaj natychmiast. Skontaktuj się z bankiem i zastrzeż dostęp do konta. Klienci PKO mogą zadzwonić pod numer 800 302 302.

Szybka reakcja może ograniczyć straty.

Co to oznacza dla Ciebie

Cyberprzestępcy wykorzystują pośpiech i strach przed blokadą konta. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić oszczędności.

Zanim klikniesz w wiadomość o „aktualizacji danych”, zatrzymaj się i sprawdź szczegóły. Lepiej poświęcić minutę na weryfikację niż walczyć później o odzyskanie pieniędzy.

Fałszywe wiadomości podszywające się pod bank to coraz częstsza metoda wyłudzeń. Najważniejsza jest ostrożność i zasada ograniczonego zaufania.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie korzystaj z linku z wiadomości. Wejdź na stronę banku samodzielnie, wpisując adres w przeglądarce, lub skontaktuj się z infolinią.

