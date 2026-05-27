Pilne ostrzeżenie dla klientów. Popularna herbata znika ze sklepów. Wykryto zanieczyszczenie mikrobiologiczne
Sieć Auchan wydała pilny komunikat dotyczący popularnej herbatki ziołowej sprzedawanej w sklepach w całej Polsce. Powodem wycofania produktu jest ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Klienci proszeni są o sprawdzenie numerów partii i niespożywanie wskazanego produktu.
Auchan wycofuje popularną herbatkę ziołową
Komunikat opublikowano po otrzymaniu informacji od dostawcy produktu.
Chodzi o herbatkę:
• VERDIN Fix Herbatka ziołowa kompozycja 6 ziół,
• opakowanie 20 saszetek,
• masa netto 36 g.
Produkt był dostępny w sklepach sieci Auchan.
Powodem jest możliwe zanieczyszczenie
Dostawca, firma USP Zdrowie Sp. z o.o., poinformował o potencjalnym ryzyku zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
Sieć podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i zostały wdrożone natychmiast po otrzymaniu informacji.
Klienci proszeni są o niespożywanie wskazanej partii produktu.
Której partii dotyczy komunikat?
Ostrzeżenie obejmuje konkretną serię herbatki.
Kluczowe oznaczenia to:
• numer partii: L:26/062P,
• data produkcji: 03.03.2026,
• termin przydatności: 03/2028,
• kod EAN: 5902143813637.
Klienci powinni dokładnie sprawdzić opakowania znajdujące się w domach.
Co zrobić z produktem?
Auchan apeluje, aby nie spożywać herbatki z podanej partii.
Produkt można:
• wyrzucić,
• zwrócić do sklepu Auchan.
Sieć zapewnia pełny zwrot pieniędzy nawet bez konieczności okazania paragonu.
Dlaczego takie wycofania się zdarzają?
Eksperci podkreślają, że wycofania produktów spożywczych są częścią systemu bezpieczeństwa żywności.
Nowoczesne badania laboratoryjne pozwalają wykrywać nawet śladowe ilości potencjalnych zanieczyszczeń.
Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie jeszcze przed pojawieniem się większego zagrożenia dla zdrowia.
Sieci handlowe coraz szybciej reagują
Współczesne systemy sprzedaży umożliwiają natychmiastowe zablokowanie produktów na kasach oraz szybkie poinformowanie klientów o zagrożeniu.
Największym problemem pozostaje jednak dotarcie do osób, które wcześniej kupiły produkt i przechowują go w domach.
Co to oznacza dla konsumentów?
Klienci powinni regularnie sprawdzać komunikaty dotyczące wycofywanych produktów spożywczych oraz dokładnie kontrolować oznaczenia partii znajdujących się w domu artykułów.
W przypadku tego komunikatu służby i sieć handlowa apelują o zachowanie ostrożności oraz niespożywanie wskazanej herbatki.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami" profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy" oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych.