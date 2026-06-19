Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców Mazowsza. Zacznie się w najbliższy weekend
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla całego województwa mazowieckiego – w tym dla Warszawy i wszystkich okolicznych powiatów. Najgroźniejsza sytuacja ma nastąpić w niedzielę, 21 czerwca. Przed południem upał do 32°C, po południu gwałtowne burze z gradem, intensywnym deszczem i porywami wiatru do 75 km/h. Alert drugiego stopnia to poważne zagrożenie – czy masz latarkę, radio na baterie i zabezpieczone rzeczy na balkonie?
Co oznaczają alerty IMGW i co prognozuje instytut na niedzielę
IMGW stosuje trzystopniową skalę ostrzeżeń meteorologicznych. Alert pierwszego stopnia oznacza, że warunki pogodowe mogą być niebezpieczne i należy zachować ostrożność. Alert drugiego stopnia – który dotyczy całego Mazowsza w niedzielę – sygnalizuje zjawiska groźne, mogące powodować straty materialne i zagrożenie życia. Dopiero alert trzeciego stopnia oznacza katastrofalne warunki.
Prognoza IMGW na niedzielę 21 czerwca dla Mazowsza: zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu i burze z możliwym gradem. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C, maksymalna od 29°C do 32°C. Wiatr słaby i zmienny, ale podczas burz porywy do 75 km/h. Intensywność opadów może sięgać 35 mm na metr kwadratowy w krótkim czasie – to wystarczy, żeby w ciągu godziny zalać piwnice i niskie parkingi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła do telefonów mieszkańców alertów z treścią: „Uwaga! Dziś i w nocy możliwe gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem. Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu”.
Które powiaty mazowieckie objęte są ostrzeżeniem drugiego stopnia
Alert drugiego stopnia w niedzielę 21 czerwca obejmuje cały obszar województwa mazowieckiego, w tym powiaty: żuromiński, sierpecki, płoński, płocki, gostyniński, nowodworski, sochaczewski, grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni, żyrardowski, grójecki, piaseczyński, białobrzeski, przysuski, radomski i szydłowiecki. Oznacza to, że zagrożenie dotyczy zarówno mieszkańców Warszawy i najbliższych okolic jak Piaseczno, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki czy Nowy Dwór Mazowiecki, jak i odleglejszych części regionu.
Alert pierwszego stopnia obowiązuje już w sobotę 20 czerwca – upały mogą wtedy osiągać 32°C, a miejscami na Mazowszu możliwe są pierwsze przelotne opady. Niedziela ma być zdecydowanie bardziej intensywna.
Jak przygotować się przed burzą – lista konkretnych działań
Przed nadejściem burzy warto zdjąć z balkonów i tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr – donice, meble ogrodowe, markizy, suszarki. Przy porywach do 75 km/h nawet nieduże przedmioty stają się niebezpiecznymi pociskami. Sprawdź zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpiecz je przed otwarciem podczas gwałtownych podmuchów.
Przygotuj awaryjne źródła światła – latarki i zapas baterii. Intensywne burze regularnie powodują przerwy w dostawie prądu w Warszawie i okolicznych gminach, które mogą trwać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Warto mieć też przenośne radio na baterie, żeby śledzić komunikaty służb bez dostępu do internetu, oraz naładowany powerbank. Zapewnij sobie zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych leków na wypadek, gdyby wyjście z domu było niemożliwe przez dłuższy czas.
Jeśli burza zastanie Cię w domu, zejdź do najniższej kondygnacji lub piwnicy i siądź przy ścianie nośnej, z dala od okien i drzwi. Unikaj korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci podczas wyładowań atmosferycznych – wyłącz telewizor, komputer i inne sprzęty. Jeśli jesteś na zewnątrz podczas burzy, unikaj otwartych przestrzeni, wysokich drzew i metalowych konstrukcji. Schroń się w solidnym budynku lub w samochodzie z zamkniętymi szybami.
Co to oznacza dla Ciebie w nadchodzący weekend w Warszawie i na Mazowszu?
- Dziś wieczorem i w sobotę – naładuj telefon, powerbank i latarki. Ściągnij z balkonu i tarasu wszystkie luźne przedmioty. W sobotę pogoda ma być ciepła z możliwymi lokalnymi opadami – bez alarmu, ale warto być gotowym.
- Niedziela to główne zagrożenie – burze z gradem i porywami wiatru do 75 km/h planowane są na popołudnie. Jeśli planujesz piknik, spacer lub imprezę plenerową na niedzielę – sprawdź warunki przed wyjściem i monitoruj radar burz na meteo.imgw.pl lub w aplikacji Pogoda IMGW.
- Właściciele samochodów – unikaj parkowania pod drzewami w niedzielne popołudnie. Grad i połamane gałęzie regularnie uszkadzają pojazdy podczas letnich nawałnic. Jeśli masz dostęp do garażu lub zadaszenia – skorzystaj z niego.
- W razie alarmu RCB – jeśli na Twój telefon przyjdzie SMS z alertem RCB, traktuj go poważnie. To oznacza, że służby oceniają zagrożenie jako bezpośrednie. Aktualne ostrzeżenia IMGW znajdziesz na meteo.imgw.pl lub dzwoniąc na pogotowie hydrologiczno-meteorologiczne: 22 567 71 71.2
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.