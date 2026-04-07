Pilne ostrzeżenie dla Warszawy i okolic. Silny wiatr i przymrozki uderzą jednego dnia

7 kwietnia 2026 13:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na nagłe pogorszenie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia, które obejmują stolicę i dużą część kraju. Najpierw uderzy silny wiatr, a kilka godzin później pojawi się kolejne zagrożenie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Silny wiatr już od południa

We wtorek 7 kwietnia od godziny 12:00 do 19:00 prognozowany jest silny wiatr. IMGW nadał ostrzeżeniu 1 stopień, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia wynosi 70%.

Średnia prędkość wiatru może dochodzić do 40 km/h, natomiast w porywach nawet do 70 km/h. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu.

To oznacza realne zagrożenie dla pieszych, kierowców i infrastruktury. Szczególnie uważać trzeba w parkach, na osiedlach i w miejscach z dużą liczbą drzew.

Nocą kolejny problem – przymrozki

Gdy wiatr ustanie, pojawi się kolejne zagrożenie. W nocy z 7 na 8 kwietnia prognozowane są przymrozki.

Temperatura powietrza może spaść do około -1°C, a przy gruncie nawet do -3°C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 23:00 do 7:00 rano.

Prawdopodobieństwo tego zjawiska oceniono na 80%.

Taki układ pogodowy jest szczególnie niebezpieczny. Najpierw silny wiatr może uszkodzić drzewa i infrastrukturę, a później spadek temperatury pogorszy warunki na drogach.

Kierowcy powinni przygotować się na śliską nawierzchnię nad ranem. Z kolei właściciele ogrodów i działek muszą liczyć się z ryzykiem uszkodzenia roślin.

Lepiej się przygotować

Warto zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach i posesjach. Samochody najlepiej parkować z dala od drzew.

Jeśli planujesz wieczorne lub nocne wyjście, przygotuj się na wyraźne ochłodzenie. Różnica temperatur w ciągu kilkunastu godzin będzie bardzo odczuwalna.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

