Pilne ostrzeżenie dla Warszawy i okolic. Silny wiatr i przymrozki uderzą jednego dnia
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na nagłe pogorszenie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia, które obejmują stolicę i dużą część kraju. Najpierw uderzy silny wiatr, a kilka godzin później pojawi się kolejne zagrożenie.
Silny wiatr już od południa
We wtorek 7 kwietnia od godziny 12:00 do 19:00 prognozowany jest silny wiatr. IMGW nadał ostrzeżeniu 1 stopień, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia wynosi 70%.
Średnia prędkość wiatru może dochodzić do 40 km/h, natomiast w porywach nawet do 70 km/h. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu.
To oznacza realne zagrożenie dla pieszych, kierowców i infrastruktury. Szczególnie uważać trzeba w parkach, na osiedlach i w miejscach z dużą liczbą drzew.
Nocą kolejny problem – przymrozki
Gdy wiatr ustanie, pojawi się kolejne zagrożenie. W nocy z 7 na 8 kwietnia prognozowane są przymrozki.
Temperatura powietrza może spaść do około -1°C, a przy gruncie nawet do -3°C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 23:00 do 7:00 rano.
Prawdopodobieństwo tego zjawiska oceniono na 80%.
Taki układ pogodowy jest szczególnie niebezpieczny. Najpierw silny wiatr może uszkodzić drzewa i infrastrukturę, a później spadek temperatury pogorszy warunki na drogach.
Kierowcy powinni przygotować się na śliską nawierzchnię nad ranem. Z kolei właściciele ogrodów i działek muszą liczyć się z ryzykiem uszkodzenia roślin.
Lepiej się przygotować
Warto zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach i posesjach. Samochody najlepiej parkować z dala od drzew.
Jeśli planujesz wieczorne lub nocne wyjście, przygotuj się na wyraźne ochłodzenie. Różnica temperatur w ciągu kilkunastu godzin będzie bardzo odczuwalna.
