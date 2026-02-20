Pilne ostrzeżenie GIS. Ten makaron może być groźny dla alergików

20 lutego 2026 11:04 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Inspektor Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące makaronu sprzedawanego w sieci ALDI. Produkt został wycofany z obrotu z powodu nieprawidłowego oznakowania alergenu – na etykiecie nie podkreślono obecności pszenicy zawierającej gluten.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Ostrzeżenie GIS: makaron tagliatelle wycofany ze sklepów. Chodzi o oznakowanie alergenu

Główny Inspektor Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące makaronu sprzedawanego w sieci ALDI. Produkt został wycofany z powodu nieprawidłowej informacji o alergenie. Na etykiecie nie podkreślono obecności pszenicy, która zawiera gluten.

Co się stało?

GIS poinformował, że ALDI Sp. z o.o. zdecydowała o dobrowolnym wycofaniu produktu pn. CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500 g. Powodem jest niewłaściwe oznakowanie substancji alergennej – pszenicy zawierającej gluten.

Nieprawidłowość dotyczy wszystkich numerów partii oraz wszystkich dat minimalnej trwałości. Oznacza to, że wycofaniem objęto cały asortyment tego produktu dostępny w sprzedaży.

Zobacz również:

Szczegóły produktu

Nazwa: CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500 g
Kod kreskowy: 2008080138291
Kraj pochodzenia: Francja
Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów

Fot. gov.pl/Główny Inspektorat Sanitarny (GIS)

Jakie działania podjęto?

ALDI poinformowało dostawcę o niezgodności oraz zablokowało produkt w centrach dystrybucyjnych. Makaron został wycofany z półek sklepowych. Sieć uruchomiła również procedurę wycofania publicznego i poinformowała właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

Klienci mogą zwrócić zakupiony produkt w sklepach. Informacja o wycofaniu została opublikowana na stronie internetowej sieci. Dostawca skorygował już etykietę produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z przedsiębiorcą i monitorują proces wycofania.

Dlaczego to ważne?

Pszenica jest jednym z najczęstszych alergenów. Osoby z alergią na pszenicę lub nietolerancją glutenu muszą unikać takich produktów. Brak odpowiedniego wyróżnienia alergenu w składzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Zgodnie z przepisami, alergeny muszą być wyraźnie oznaczone w składzie, np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie.

Zalecenia dla konsumentów

Osoby z alergią na pszenicę lub gluten nie powinny spożywać wskazanego produktu. Jeśli makaron został już zakupiony, można go zwrócić w sklepie.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu produktu należy skontaktować się z lekarzem.

 

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:

  • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 lutego 2026 r.
  • Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl