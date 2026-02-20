Pilne ostrzeżenie GIS. Ten makaron może być groźny dla alergików
Główny Inspektor Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące makaronu sprzedawanego w sieci ALDI. Produkt został wycofany z obrotu z powodu nieprawidłowego oznakowania alergenu – na etykiecie nie podkreślono obecności pszenicy zawierającej gluten.
Ostrzeżenie GIS: makaron tagliatelle wycofany ze sklepów. Chodzi o oznakowanie alergenu
Co się stało?
GIS poinformował, że ALDI Sp. z o.o. zdecydowała o dobrowolnym wycofaniu produktu pn. CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500 g. Powodem jest niewłaściwe oznakowanie substancji alergennej – pszenicy zawierającej gluten.
Nieprawidłowość dotyczy wszystkich numerów partii oraz wszystkich dat minimalnej trwałości. Oznacza to, że wycofaniem objęto cały asortyment tego produktu dostępny w sprzedaży.
Szczegóły produktu
Nazwa: CUCINA MAKARON TAGLIATELLE 500 g
Kod kreskowy: 2008080138291
Kraj pochodzenia: Francja
Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
Jakie działania podjęto?
ALDI poinformowało dostawcę o niezgodności oraz zablokowało produkt w centrach dystrybucyjnych. Makaron został wycofany z półek sklepowych. Sieć uruchomiła również procedurę wycofania publicznego i poinformowała właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.
Klienci mogą zwrócić zakupiony produkt w sklepach. Informacja o wycofaniu została opublikowana na stronie internetowej sieci. Dostawca skorygował już etykietę produktu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z przedsiębiorcą i monitorują proces wycofania.
Dlaczego to ważne?
Pszenica jest jednym z najczęstszych alergenów. Osoby z alergią na pszenicę lub nietolerancją glutenu muszą unikać takich produktów. Brak odpowiedniego wyróżnienia alergenu w składzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Zgodnie z przepisami, alergeny muszą być wyraźnie oznaczone w składzie, np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie.
Zalecenia dla konsumentów
Osoby z alergią na pszenicę lub gluten nie powinny spożywać wskazanego produktu. Jeśli makaron został już zakupiony, można go zwrócić w sklepie.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu produktu należy skontaktować się z lekarzem.
