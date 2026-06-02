Pilne ostrzeżenie GIS. Wykryto bakterie w partii sałatek

2 czerwca 2026 09:16 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat informujący o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii sałatki z tuńczykiem, jajkiem i ogórkiem. Obecnie trwa proces wycofywania skażonego produktu z obrotu. Inspektorat apeluje do konsumentów o bezwzględne niespożywanie tej partii

Komunikat GIS na czerwonym tle. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, niebezpieczny patogen został wykryty w wyniku kontroli wewnętrznej samego producenta. Obecność bakterii Listeria monocytogenes potwierdzono w 2 z 5 pobranych próbek produktu.

Szczegóły wycofanego produktu

Ostrzeżenie GIS dotyczy konkretnej partii sałatki:

  • Nazwa produktu: Sałatka z tuńczykiem jajkiem i ogórkiem

  • Numer partii: 19.06.2026 LZM A5 BN

  • Data minimalnej trwałości: 19/06/2026

  • Producent: DEGA S.A., Trawica 5, 76-004 Sianów

Po otrzymaniu negatywnych wyników badań właścicielskich, producent natychmiast wdrożył procedury systemu HACCP. Cała partia została wycofana z obrotu, a firma rozpoczęła postępowanie mające na celu ustalenie źródła skażenia. Sprawą zajął się już Powiatowy Lekarz Weterynarii, który nadzoruje wycofywanie towaru oraz kontroluje stan magazynów i dystrybucję. Ostrzeżone zostały również właściwe organy Inspekcji Sanitarnej, które sprawdzają punkty sprzedaży.

Dlaczego ta bakteria jest groźna?

Bakteria Listeria monocytogenes wywołuje listeriozę – chorobę, która stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków, osób starszych oraz pacjentów z obniżoną odpornością.

Jak rozpoznać zakażenie? GIS wymienia główne objawy:

  • Kobiety w ciąży: Mogą zmagać się z gorączką, objawami grypopodobnymi, bólem brzucha lub pleców, biegunką, wymiotami, bólami głowy, mięśni i gardła. Zakażenie może też przebiegać całkowicie bezobjawowo. Co niezwykle ważne, infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań.

  • Osoby starsze i z obniżoną odpornością: Na skutek zakażenia może u nich dochodzić do bardzo groźnych stanów, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, niewielkie ropnie mózgu oraz sepsa.

  • Pozostali dorośli: Najczęściej infekcja przebiega u nich bezobjawowo lub symptomy ograniczają się jedynie do dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Ważny apel: „Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie” – ostrzega GIS. Osoby, które już zjadły skażoną sałatkę i zauważyły u siebie niepokojące objawy, powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

GIS regularnie publikuje tego typu komunikaty o niebezpiecznych produktach. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów, co pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań – zwrotu towaru do sklepu lub usunięcia go z domowej lodówki.

