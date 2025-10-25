Pilne ostrzeżenie: Główny Inspektorat Sanitarny alarmuje. Bakteria w dwóch partiach produktów mięsnych! Sprawdź, czy nie masz jej w lodówce

25 października 2025 15:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące dwóch partii produktów mięsnych, w których wykryto groźną bakterię Escherichia coli (STEC), produkującą toksynę Shiga. Skażone mięso pochodzi od producenta Sokołów SA i zostało już wycofane z rynku. Inspektorzy apelują, aby natychmiast sprawdzić numery partii i nie spożywać wskazanych produktów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Niebezpieczne partie produktów

W wyniku kontroli laboratoryjnych potwierdzono obecność bakterii E. coli w dwóch produktach mięsnych:

  • Tatar wołowy Sokołów 200 g – numer partii 8525281202, termin przydatności do 24.10.2025, producent: Sokołów SA, zakład w Tarnowie.
  • Kiełbasa Surowa Cebulowa Sokołów 170 g – numer partii 8225281102, termin przydatności do 24.10.2025, producent: Sokołów SA, zakład w Robakowie.

GIS poinformował, że produkty zostały już wycofane ze sklepów, jednak część z nich mogła trafić do konsumentów. Nawet jeśli produkt wygląda i pachnie normalnie, jego spożycie może być niebezpieczne dla zdrowia.

Jakie objawy może wywołać bakteria E. coli

Bakterie Escherichia coli typu STEC należą do jednych z najgroźniejszych szczepów, ponieważ produkują toksynę, która uszkadza ściany naczyń krwionośnych. Zakażenie może prowadzić do:

  • silnych bólów brzucha,
  • gorączki, nudności,
  • krwotocznej biegunki,
  • w ciężkich przypadkach – do zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS), który może prowadzić do niewydolności nerek.

Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

Co należy zrobić

  1. Sprawdź w lodówce i zamrażarce, czy nie posiadasz produktów o wskazanych numerach partii.
  2. Jeśli tak – nie spożywaj ich i nie próbuj poddawać obróbce cieplnej. Najlepiej oddać produkt do sklepu lub bezpiecznie wyrzucić.
  3. Dokładnie umyj ręce, deski do krojenia, noże i inne powierzchnie, które miały kontakt z mięsem.
  4. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Stanowisko GIS i producenta

GIS poinformował, że działania naprawcze zostały już wdrożone, a zakłady Sokołów SA współpracują z inspekcją sanitarną w celu wycofania produktów z obrotu i ustalenia źródła skażenia. Producent zobowiązał się do przeprowadzenia dodatkowych kontroli w swoich zakładach.

Jak się chronić przed podobnymi zagrożeniami

  • Kupuj mięso wyłącznie z pewnych źródeł i zawsze sprawdzaj numer partii oraz datę przydatności.
  • Surowe mięso przechowuj oddzielnie od gotowych potraw.
  • Dokładnie myj ręce i sprzęty kuchenne po każdym kontakcie z surowym mięsem.
  • Produkty pochodzenia mięsnego spożywaj wyłącznie po pełnej obróbce termicznej.

Zakażenie bakterią E. coli może przebiegać bardzo ciężko i prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Dlatego warto sprawdzić lodówkę już teraz i pozbyć się wskazanych produktów, zanim trafią na talerz.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl