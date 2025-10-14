Pilne ostrzeżenie IMGW! To może sparaliżować pół Polski

14 października 2025 14:07 | Autor: Anna Szkutnik

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółty alert dla połowy kraju. Od wtorku, 14 października od godziny 22:00, do środy, 15 października do godziny 10:00, w wielu regionach Polski prognozowane są gęste mgły ograniczające widoczność miejscami nawet do 100–200 metrów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Niebezpieczne warunki na drogach

Według ostrzeżenia IMGW, mgła pojawi się na znacznym obszarze kraju – od Pomorza i Wielkopolski, przez Dolny Śląsk, Mazowsze, aż po Małopolskę, Lubelszczyznę i Podkarpacie. Widoczność może być znacznie ograniczona, co utrudni zarówno ruch samochodowy, jak i lotniczy.

Synoptycy ostrzegają kierowców przed nagłymi spadkami widoczności na drogach, szczególnie w godzinach nocnych i porannych.
„Spodziewajmy się trudnych warunków jazdy. Mgła lokalnie będzie bardzo gęsta i utrzyma się do godzin przedpołudniowych” – przekazało IMGW.

Zalecenia dla kierowców i pieszych

  • Zachowaj szczególną ostrożność na drogach.

  • Zmniejsz prędkość i zachowaj większy odstęp od pojazdu przed Tobą.

  • Unikaj wyprzedzania i korzystaj z świateł przeciwmgielnych tylko w miejscach o ograniczonej widoczności.

  • Piesi powinni nosić elementy odblaskowe, szczególnie poza terenem zabudowanym.

Co to oznacza dla mieszkańców

Gęsta mgła może spowodować opóźnienia w komunikacji lotniczej i kolejowej, a także problemy w porannych dojazdach do pracy i szkół. IMGW przypomina, że ostrzeżenie ma stopień pierwszy (żółty), co oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, powodujących utrudnienia w ruchu i codziennym funkcjonowaniu.

