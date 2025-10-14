Pilne ostrzeżenie IMGW! To może sparaliżować pół Polski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółty alert dla połowy kraju. Od wtorku, 14 października od godziny 22:00, do środy, 15 października do godziny 10:00, w wielu regionach Polski prognozowane są gęste mgły ograniczające widoczność miejscami nawet do 100–200 metrów.
Niebezpieczne warunki na drogach
Według ostrzeżenia IMGW, mgła pojawi się na znacznym obszarze kraju – od Pomorza i Wielkopolski, przez Dolny Śląsk, Mazowsze, aż po Małopolskę, Lubelszczyznę i Podkarpacie. Widoczność może być znacznie ograniczona, co utrudni zarówno ruch samochodowy, jak i lotniczy.
Synoptycy ostrzegają kierowców przed nagłymi spadkami widoczności na drogach, szczególnie w godzinach nocnych i porannych.
„Spodziewajmy się trudnych warunków jazdy. Mgła lokalnie będzie bardzo gęsta i utrzyma się do godzin przedpołudniowych” – przekazało IMGW.
Zalecenia dla kierowców i pieszych
-
Zachowaj szczególną ostrożność na drogach.
-
Zmniejsz prędkość i zachowaj większy odstęp od pojazdu przed Tobą.
-
Unikaj wyprzedzania i korzystaj z świateł przeciwmgielnych tylko w miejscach o ograniczonej widoczności.
-
Piesi powinni nosić elementy odblaskowe, szczególnie poza terenem zabudowanym.
Co to oznacza dla mieszkańców
Gęsta mgła może spowodować opóźnienia w komunikacji lotniczej i kolejowej, a także problemy w porannych dojazdach do pracy i szkół. IMGW przypomina, że ostrzeżenie ma stopień pierwszy (żółty), co oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, powodujących utrudnienia w ruchu i codziennym funkcjonowaniu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.