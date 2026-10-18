Pilne ostrzeżenie MSZ dla Polaków. Najwyższy stopień zagrożenia. Resort apeluje: nie jedźcie do tego kraju!
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało poważne ostrzeżenie dla Polaków planujących podróże na Bliski Wschód. W związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w Arabii Saudyjskiej resort podniósł poziom ostrzeżenia do czwartego, najwyższego stopnia. Oznacza to odradzanie wszelkich wyjazdów do tego państwa. Powodem są ataki zbrojne, zagrożenie kolejnymi uderzeniami oraz poważne zakłócenia w ruchu lotniczym. Osoby, które mają już wykupione bilety, powinny pilnie sprawdzić swoje rezerwacje.
Najwyższy poziom alarmu. MSZ ostrzega przed podróżami
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało się na zaostrzenie zaleceń dotyczących wyjazdów do Arabii Saudyjskiej.
W komunikacie z 11 października 2026 roku poziom ostrzeżenia został podniesiony z trzeciego do czwartego.
To najpoważniejszy stopień w systemie ostrzeżeń stosowanym przez polską dyplomację.
W praktyce oznacza on, że resort odradza wszystkie podróże do wskazanego kraju, niezależnie od ich celu.
Zalecenie dotyczy zarówno turystów, jak i osób wyjeżdżających służbowo czy odwiedzających rodzinę.
Powodem decyzji jest pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa związane z działaniami zbrojnymi prowadzonymi przez jemeńskich rebeliantów Huti.
Niepokojące wydarzenia w stolicy. Ataki na lotnisko
Szczególne obawy wywołały wydarzenia z 10 i 11 października.
Według doniesień medialnych międzynarodowy port lotniczy Króla Chalida w Rijadzie stał się celem ataków.
W sobotę, 10 października, w wyniku uderzenia miało zginąć 13 osób, a 309 zostać rannych.
Następnego dnia doszło do kolejnego ataku, w którym według przekazywanych informacji zginęła co najmniej jedna osoba, a 11 zostało rannych.
Do przeprowadzenia uderzeń przyznali się rebelianci Huti.
Doniesienia o ofiarach pokazują skalę zagrożenia dla ludności cywilnej i osób korzystających z infrastruktury transportowej.
Sytuacja jest szczególnie niepokojąca ze względu na zapowiedzi kolejnych działań zbrojnych.
Zamknięte lotnisko i problemy z podróżami
Jednym z najpoważniejszych skutków wydarzeń są utrudnienia w ruchu lotniczym.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w ostrzeżeniu MSZ lotnisko w Rijadzie zostało zamknięte.
Dla podróżnych oznacza to ryzyko odwołania lotów, zmian tras oraz konieczności reorganizacji zaplanowanych wyjazdów.
Problem może dotyczyć nie tylko osób, których celem podróży jest Arabia Saudyjska.
Utrudnienia mogą również dotknąć pasażerów korzystających z połączeń przesiadkowych.
Osoby posiadające rezerwacje powinny sprawdzać komunikaty linii lotniczych, ponieważ sytuacja operacyjna może się szybko zmieniać.
Nie należy zakładać, że wcześniej potwierdzony lot zostanie zrealizowany zgodnie z planem.
Zagrożenie nie ogranicza się do jednego miasta
Polskie ostrzeżenie obejmuje całą Arabię Saudyjską.
To istotna informacja, ponieważ część podróżnych może zakładać, że niebezpieczeństwo dotyczy wyłącznie stolicy lub terenów położonych w pobliżu granicy z Jemenem.
Tymczasem MSZ zdecydowało się na najwyższy poziom ostrzeżenia dla całego państwa.
Według doniesień dotyczących sytuacji w regionie rebelianci Huti zapowiadali dalsze ataki na lotniska i infrastrukturę energetyczną.
Takie działania mogą prowadzić do kolejnych zakłóceń w funkcjonowaniu transportu oraz innych kluczowych usług.
Nie sposób obecnie przesądzić, jak długo utrzyma się podwyższony poziom zagrożenia.
Co oznacza czwarty stopień ostrzeżenia?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych posługuje się czterostopniową skalą zaleceń dla osób podróżujących za granicę.
Najniższy poziom oznacza konieczność zachowania zwykłej ostrożności.
Kolejne stopnie wskazują na rosnące zagrożenie i potrzebę ograniczenia podróży.
Poziom trzeci oznacza odradzanie wyjazdów, które nie są konieczne.
Natomiast poziom czwarty oznacza odradzanie wszelkich podróży.
Jest to najmocniejsze ostrzeżenie, jakie polska dyplomacja może wydać w ramach tej skali.
Nie stanowi ono automatycznego zakazu prawnego wyjazdu z Polski, ale jednoznacznie wskazuje na bardzo wysokie ryzyko związane z podróżą.
Masz kupiony bilet? Nie ignoruj komunikatów
Polacy, którzy planowali wyjazd do Arabii Saudyjskiej, powinni przede wszystkim skontaktować się z przewoźnikiem lub biurem podróży.
Należy ustalić, czy planowany lot odbędzie się zgodnie z rozkładem oraz czy istnieje możliwość zmiany rezerwacji.
Warto również sprawdzić warunki ubezpieczenia turystycznego.
Niektóre polisy przewidują ograniczenia odpowiedzialności w przypadku działań wojennych lub innych zdarzeń związanych z konfliktem zbrojnym.
Zakres ochrony zależy jednak od konkretnej umowy.
Nie można więc przyjąć, że samo ogłoszenie czwartego poziomu ostrzeżenia automatycznie unieważnia wszystkie ubezpieczenia.
W przypadku wyjazdów organizowanych przez biura podróży znaczenie mogą mieć również przepisy dotyczące nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności występujących w miejscu docelowym.
Polacy przebywający na miejscu powinni śledzić zalecenia
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które znajdują się już na terytorium Arabii Saudyjskiej.
W takiej sytuacji ważne jest regularne sprawdzanie informacji publikowanych przez polskie placówki dyplomatyczne i lokalne władze.
Należy unikać miejsc, które mogą stać się celem ataków, oraz stosować się do oficjalnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.
Warto także utrzymywać kontakt z bliskimi i przygotować się na możliwe zmiany w dostępności transportu.
Pomocne może być zarejestrowanie pobytu w systemie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
System umożliwia przekazywanie podróżnym informacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Sytuacja może się zmieniać z godziny na godzinę
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego są aktualizowane w zależności od rozwoju wydarzeń.
Dlatego osoby planujące podróże nie powinny opierać decyzji wyłącznie na informacjach sprzed kilku dni.
Należy sprawdzać aktualne zalecenia MSZ oraz komunikaty przewoźników.
Szczególnie ważne jest to w przypadku krajów, w których istnieje zagrożenie atakami na infrastrukturę cywilną.
Nie wiadomo obecnie, kiedy sytuacja bezpieczeństwa w Arabii Saudyjskiej pozwoli na obniżenie poziomu ostrzeżenia.
Na 13 października 2026 roku polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Arabii Saudyjskiej. To najwyższy, czwarty poziom ostrzeżenia. Osoby mające zaplanowany wyjazd powinny rozważyć jego odwołanie i na bieżąco sprawdzać oficjalne komunikaty.
Źródła: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – informacje dla podróżujących i system Odyseusz, komunikat dotyczący Arabii Saudyjskiej z 11 października 2026 r.; doniesienia agencyjne i medialne dotyczące ataków na lotnisko w Rijadzie z 10–11 października 2026 r
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.