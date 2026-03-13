Pilne ostrzeżenie MSZ. Polacy powinni unikać pod każdym pozorem
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa żeglugi w rejonie Półwyspu Arabskiego i Somalii. Resort stanowczo odradza wszelkie podróże morskie w niektórych częściach tego regionu. Powodem są nasilające się zagrożenia dla statków i osób przebywających na morzu.
MSZ odradza rejsy w kilku kluczowych rejonach
Ostrzeżenie dotyczy przede wszystkim Morza Czerwonego, Zatoki Adeńskiej, Cieśniny Bab al-Mandab oraz wybrzeża Somalii. Według resortu spraw zagranicznych żegluga w tych obszarach może wiązać się z poważnym ryzykiem.
MSZ apeluje zarówno do żeglarzy rekreacyjnych, jak i do osób pracujących na morzu, aby powstrzymali się od planowania rejsów w tych rejonach.
Apel także do armatorów
Resort zwrócił się również do armatorów statków z prośbą o rozważenie zmiany tras żeglugowych. W komunikacie podkreślono, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie jest niestabilna i może stwarzać realne zagrożenie dla załóg oraz jednostek pływających.
Dlaczego sytuacja jest niebezpieczna
Ministerstwo wskazuje na kilka poważnych zagrożeń występujących w regionie. Wśród nich znajdują się przede wszystkim przypadki piractwa morskiego, a także ataki z użyciem pocisków i dronów.
Dodatkowym czynnikiem ryzyka są działania militarne prowadzone w tym rejonie w celu przeciwdziałania atakom na statki. Wszystko to sprawia, że przebywanie w tych wodach może być niebezpieczne dla życia i zdrowia.
Gdzie szukać informacji
Osoby planujące podróże morskie lub pracę na statkach w tym regionie powinny na bieżąco sprawdzać komunikaty dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości zalecany jest kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą.
Informacje o przedstawicielstwach można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Co to oznacza dla czytelnika
Polacy planujący podróże morskie w rejonie Morza Czerwonego czy Zatoki Adeńskiej powinni poważnie rozważyć zmianę planów. Według MSZ sytuacja w regionie może się szybko zmieniać, dlatego warto zachować szczególną ostrożność i śledzić aktualne komunikaty.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że publikowane komunikaty mają charakter rekomendacji dla podróżujących. Jednocześnie resort podkreśla, że nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do określonych krajów czy regionów świata.
