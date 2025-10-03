Pilne ostrzeżenie Policji! Fałszywe maile o „postępowaniu karnym” krążą w sieci – możesz stracić pieniądze i dane
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega wszystkich internautów przed nową falą oszustw internetowych. Tym razem przestępcy podszywają się pod Komendę Główną Policji i rozsyłają wiadomości e-mail, które mają wyglądać na oficjalne zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego.
❗️Uwaga na fałszywe maile❗️
Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości mailowe, których nadawcą rzekomo jest Komenda Główna Policji Wydział do Walki z Cyberprzestępczością i Ochrony Małoletnich Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Wiadomości te zawierają „OFICJALNE… pic.twitter.com/AnMpMapBvF
— Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (@PolicjaCBZC) September 10, 2025
Treść wiadomości wygląda wiarygodnie – to pułapka
Oszustwo polega na tym, że w treści maila pojawia się komunikat zatytułowany „OFICJALNE ZAWIADOMIENIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO”. Przestępcy chcą w ten sposób wywołać panikę i zmusić odbiorcę do natychmiastowego działania. Najczęściej w wiadomości znajduje się załącznik albo link, który ma rzekomo zawierać więcej szczegółów sprawy. W rzeczywistości jest to złośliwe oprogramowanie, które może wykraść dane logowania, dane osobowe czy umożliwić przejęcie kontroli nad komputerem.
Celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy
Policja ostrzega, że celem przestępców jest wyłudzenie wrażliwych informacji – od haseł do bankowości internetowej po skany dokumentów. W wielu przypadkach może to prowadzić do kradzieży pieniędzy z konta bankowego lub długotrwałych problemów związanych z wykorzystaniem cudzej tożsamości.
Policja nigdy nie działa w ten sposób
Funkcjonariusze podkreślają jednoznacznie: żadne wezwania, zawiadomienia ani informacje o wszczęciu postępowania nie są wysyłane drogą mailową. Wszystkie takie dokumenty są przekazywane w sposób tradycyjny – listownie lub bezpośrednio podczas kontaktu z funkcjonariuszem. Każdy, kto otrzyma wiadomość o takim charakterze, powinien od razu założyć, że ma do czynienia z oszustwem.
Jak się chronić?
Eksperci radzą, by nigdy nie otwierać podejrzanych załączników i nie klikać w linki zawarte w takich wiadomościach. Warto też sprawdzać nadawcę maila – bardzo często widać, że adres jest fałszywy i nie ma nic wspólnego z oficjalnymi domenami Policji. Jeśli taki mail trafi do naszej skrzynki, najlepiej zgłosić go do serwisu cert.pl, który zajmuje się analizą zagrożeń internetowych.
Policja apeluje o czujność
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wprost apeluje do obywateli: „Bądź czujny! Nie daj się oszukać!”. Podkreślono, że w ostatnich tygodniach liczba takich fałszywych maili znacząco wzrosła, a ofiarami oszustów padają osoby w różnym wieku – zarówno młodsi użytkownicy internetu, jak i seniorzy.
Co to oznacza dla czytelników?
Każdy z nas może stać się celem cyberprzestępców. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać, że Policja nie wysyła oficjalnych dokumentów drogą elektroniczną. Jeśli na Twojej skrzynce pojawi się mail z „wezwanie do sądu” czy „zawiadomieniem o postępowaniu”, potraktuj go jako fałszywy i nie reaguj. Zabezpieczaj swoje dane, korzystaj z programów antywirusowych i weryfikuj źródła informacji.
