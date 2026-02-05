Pilne ostrzeżenie RCB. Warszawa i część Mazowsza może zostać sparaliżowana
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny Alert RCB dotyczący niebezpiecznych warunków pogodowych. Ostrzeżenie obowiązuje w nocy oraz jutro, 5 i 6 lutego. Prognozowany jest marznący deszcz oraz gołoledź, które mogą sparaliżować drogi i chodniki. Służby apelują o szczególną ostrożność.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Uwaga! Dziś w nocy i jutro (05/06.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach.”
Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:
➡️zachodniopomorskiego;
➡️pomorskiego;
➡️kujawsko-pomorskiego;… pic.twitter.com/CvhLuxCQZD
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 5, 2026
Co dokładnie zapowiada RCB
Zgodnie z komunikatem RCB, w nocy oraz w ciągu dnia możliwe są opady marznącego deszczu powodujące szybkie oblodzenie nawierzchni. Największe zagrożenie dotyczy poruszania się pieszo oraz jazdy samochodem, zwłaszcza w godzinach porannych i nocnych.
Alert został wysłany do mieszkańców wielu województw i powiatów w Polsce.
Lista województw i powiatów objętych alertem
Alert RCB dotyczy następujących regionów:
Zachodniopomorskie
Pomorskie
Kujawsko-pomorskie
Wielkopolskie, powiat złotowski
Łódzkie, powiaty: kutnowski, łowicki, skierniewicki, Skierniewice, rawski
Mazowieckie, powiaty: białobrzeski, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, Radom, radomski, sochaczewski, zwoleński, żyrardowski, ciechanowski, garwoliński, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sokołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński
Podlaskie, powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski
Lubelskie, powiaty: Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, Lublin, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, bialski, Biała Podlaska, lubartowski, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski
Dlaczego sytuacja jest groźna
Marznący deszcz jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk zimowych. Nawierzchnia w bardzo krótkim czasie staje się śliska i niemal niewidocznie oblodzona. Ryzyko wypadków rośnie gwałtownie, zwłaszcza na mostach, wiaduktach, chodnikach i drogach lokalnych.
W takich warunkach nawet krótki spacer może zakończyć się poważnym urazem, a droga hamowania samochodu znacząco się wydłuża.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w jednym z objętych alertem regionów, warto:
– ograniczyć wychodzenie z domu do minimum
– zachować szczególną ostrożność na chodnikach i schodach
– dostosować prędkość jazdy do warunków na drodze
– unikać gwałtownych manewrów za kierownicą
– przygotować obuwie z antypoślizgową podeszwą
Kierowcy powinni liczyć się z opóźnieniami i trudnymi warunkami na drogach, a piesi z dużym ryzykiem poślizgnięć i upadków.
Alert RCB nie jest rutynowym komunikatem, lecz realnym ostrzeżeniem przed niebezpieczną pogodą. Marznący deszcz i gołoledź mogą spowodować liczne wypadki oraz utrudnienia w ruchu. W najbliższych godzinach kluczowe będzie zachowanie ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów służb.
