Pilne ostrzeżenie Rządowej Agencji. Uwaga na fałszywe inwestycje podszywające się pod rządowy program
CSIRT KNF wydał pilne ostrzeżenie dotyczące nowej fali oszustw inwestycyjnych w internecie. Cyberprzestępcy wykorzystują reklamy w mediach społecznościowych, które sugerują istnienie rzekomego programu rządowego. Celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy od użytkowników.
Jak działa oszustwo krok po kroku
Z komunikatu CSIRT KNF wynika, że przestępcy publikują sponsorowane reklamy, które sprawiają wrażenie oficjalnych informacji państwowych. Po kliknięciu w taką reklamę użytkownik zostaje przekierowany na stronę podszywającą się pod rządowy portal GOV.PL.
Na fałszywej stronie promowana jest usługa określana jako „GOV PL Bot”, która rzekomo ma pomóc w szybkim i bezpiecznym inwestowaniu oszczędności. W kolejnym etapie użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail.
Po przekazaniu danych oszuści kontaktują się bezpośrednio z ofiarą i namawiają ją do wpłacenia pieniędzy, często obiecując szybkie i gwarantowane zyski.
Dlaczego to szczególnie niebezpieczne
Cyberprzestępcy świadomie wykorzystują zaufanie do instytucji państwowych. Nazwa GOV.PL oraz elementy graficzne przypominające oficjalne portale mają uwiarygodnić oszustwo i uśpić czujność użytkowników.
CSIRT KNF podkreśla, że żaden rządowy program inwestycyjny nie działa w ten sposób i nie wymaga podawania danych osobowych poprzez reklamy w mediach społecznościowych ani korzystania z tzw. botów inwestycyjnych.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli zobaczysz w internecie reklamę obiecującą łatwe zyski z rzekomego programu rządowego, zachowaj szczególną ostrożność. Nie klikaj podejrzanych linków i nie podawaj żadnych danych osobowych na stronach, które nie są oficjalnymi serwisami instytucji publicznych.
Warto pamiętać:
– rząd nie oferuje inwestycji przez reklamy w mediach społecznościowych
– oficjalne strony administracji publicznej kończą się domeną gov.pl
– każda obietnica szybkiego i pewnego zysku powinna wzbudzić nieufność
Jeśli masz wątpliwości, sprawdź komunikaty CSIRT KNF lub skonsultuj się z bankiem.
Co zrobić, jeśli podałeś dane
Osoby, które mogły paść ofiarą takiego oszustwa, powinny jak najszybciej:
– skontaktować się ze swoim bankiem
– zmienić hasła do kont i skrzynek e-mail
– zgłosić sprawę na policję
– poinformować CSIRT KNF o incydencie
CSIRT KNF apeluje o czujność i zdrowy rozsądek. Fałszywe inwestycje podszywające się pod rządowe programy to jedno z najczęstszych zagrożeń w sieci. Kliknięcie w jedną reklamę może prowadzić do utraty oszczędności i przejęcia danych osobowych. W takich sytuacjach ostrożność jest najlepszą ochroną.
