Pilne ostrzeżenie rządowej agencji. Uważaj na te wiadomości, możesz stracić pieniądze
Fałszywe powiadomienia o subskrypcji Amazon Prime zalewają skrzynki mailowe i telefony. CERT Polska wydał pilne ostrzeżenie przed nową kampanią phishingową. Jeśli klikniesz w link i wpiszesz dane, możesz przekazać je bezpośrednio cyberprzestępcom.
⚠️ Uważaj na fałszywe powiadomienia z serwisów streamingowych!
📩 Obserwujemy kampanię phishingową, w której cyberprzestępcy podszywają się pod serwis Amazon.
💻 W wiadomościach informują o rzekomym rozpoczęciu subskrypcji Amazon Prime, którą – jak twierdzą – możesz anulować.… pic.twitter.com/Ktw1NXfV9o
— CERT Polska (@CERT_Polska) February 23, 2026
Co się dzieje
CERT Polska poinformował o trwającej kampanii phishingowej, w której oszuści podszywają się pod serwis Amazon. W wiadomościach informują o rzekomym rozpoczęciu subskrypcji Amazon Prime.
W treści pojawia się sugestia, że usługę można anulować poprzez kliknięcie w załączony link. To właśnie ten element ma skłonić odbiorcę do szybkiej reakcji.
Jak działa oszustwo
Po kliknięciu w link użytkownik trafia na stronę przygotowaną przez przestępców. Witryna do złudzenia przypomina panel logowania Amazon.
Ofiara proszona jest o podanie danych osobowych oraz danych karty płatniczej. Wprowadzone informacje nie trafiają do prawdziwego serwisu, lecz bezpośrednio do cyberprzestępców.
To klasyczny schemat phishingu, którego celem jest przejęcie środków finansowych lub wykorzystanie danych do dalszych nadużyć.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli otrzymasz wiadomość o rzekomej subskrypcji Amazon Prime:
• nie klikaj w link zawarty w wiadomości
• sprawdź dokładnie adres nadawcy
• zweryfikuj adres strony internetowej przed podaniem jakichkolwiek danych
• zaloguj się do swojego konta wyłącznie przez oficjalną stronę wpisaną ręcznie w przeglądarce
CERT Polska apeluje, by zachować szczególną ostrożność i dokładnie sprawdzać, dokąd prowadzi link.
Gdzie zgłosić podejrzaną wiadomość
Podejrzane SMS-y można przesłać bezpłatnie na numer 8080.
Fałszywe wiadomości e-mail należy zgłaszać przez formularz dostępny na stronie incydent.cert.pl.
Zgłoszenie pomaga w blokowaniu niebezpiecznych domen i chroni innych użytkowników przed utratą pieniędzy.
Kampanie phishingowe coraz częściej wykorzystują znane marki i strach przed nieautoryzowaną płatnością. Wiadomość o subskrypcji, której nie zamawiałeś, ma wywołać presję czasu i skłonić do pochopnej decyzji.
Zanim klikniesz w link, zatrzymaj się i sprawdź nadawcę. Kilka sekund ostrożności może uchronić Cię przed poważnymi stratami finansowymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.