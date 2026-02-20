Pilne ostrzeżenie sanepidu! Partia makaronu zagraża zdrowiu konsumentów

20 lutego 2026

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) opublikował pilny komunikat dotyczący wycofania ze sprzedaży partii makaronu tagliatelle dostępnego w sieci sklepów ALDI. Powodem interwencji jest poważny błąd w oznakowaniu składu, który może doprowadzić do nieświadomego spożycia niebezpiecznego alergenu. Producent nie wyróżnił na opakowaniu obecności pszenicy, co dla osób z nietolerancją glutenu lub alergią stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia

Skala problemu: Wszystkie partie objęte zakazem

Decyzja o wycofaniu ma charakter totalny – nie dotyczy tylko jednej serii, ale obejmuje wszystkie numery partii oraz wszystkie daty minimalnej trwałości produktu dostępnego w polskich sklepach. Sieć ALDI podjęła już kroki mające na celu zabezpieczenie towaru: produkt został zablokowany w centrach dystrybucyjnych i usunięty z półek sklepowych.

Szczegółowe dane produktu, który należy sprawdzić w domowych szafkach:

Dlaczego to jest niebezpieczne?

Zgodnie z polskim i unijnym prawem, substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji muszą być wyraźnie wyróżnione w spisie składników (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie). W przypadku makaronu marki Cucina zabrakło odpowiedniego oznaczenia pszenicy. Dla zdrowego konsumenta produkt pozostaje bezpieczny, jednak dla osoby z silną alergią lub celiakią, spożycie glutenu bez świadomości jego obecności może skończyć się wstrząsem anafilaktycznym lub poważnymi komplikacjami gastrycznymi.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą obecnie nadzór nad procesem wycofywania towaru z obrotu. Dostawca makaronu dokonał już korekty etykiet, jednak do czasu zakończenia wszystkich procedur kontrolnych, makaron nie wróci do sprzedaży.

Jeśli w ostatnim czasie robiłeś zakupy w sieci ALDI, wykonaj poniższe kroki, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny:

  • Sprawdź zapasy w kuchni: Poszukaj opakowania makaronu Tagliatelle marki Cucina o wadze 500 g.

  • Weryfikuj kod kreskowy: Porównaj numer pod kodem kreskowym z podanym w komunikacie: 2008080138291.

  • Zwróć produkt do sklepu: Jeśli masz w domu ten konkretny makaron, możesz go oddać w najbliższym sklepie ALDI. Sieć zazwyczaj przyjmuje wycofane produkty bez konieczności okazywania paragonu.

  • Ostrzeż alergików: Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby chore na celiakię lub z alergią na pszenicę, przekaż im informację o tym ostrzeżeniu.

  • Nie ryzykuj spożycia: Nawet jeśli wydaje Ci się, że „mała ilość nie zaszkodzi”, GIS zaleca całkowite powstrzymanie się od jedzenia tego makaronu przez osoby wrażliwe na gluten.

