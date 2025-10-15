Pilne ostrzeżenie! Sklep wycofuje popularną wodę, sprawdź, czy masz ją w domu!

15 października 2025

Sieć Auchan Polska ogłosiła pilne wycofanie ze sprzedaży jednej z popularnych wód butelkowanych. Klienci muszą oddać lub wyrzucić.

 Chodzi o Wodę Primavera niegazowaną 1,5 l, w której wykryto obecność bakterii coli, w tym groźnej dla zdrowia bakterii E. coli.

Szczegóły wycofanej partii

  • Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l
  • Numer partii: LP51985
  • Data przydatności do spożycia: 17 stycznia 2027 r.
  • Kod kreskowy (EAN): 5903978396562

Auchan apeluje do klientów, aby nie spożywali wody z tej partii. Można ją zwrócić w dowolnym sklepie sieci i otrzymać zwrot pieniędzy albo bezpiecznie wyrzucić.

Dlaczego sprawa jest poważna

Obecność bakterii coli w wodzie pitnej stanowi realne zagrożenie zdrowotne. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze oraz osoby z osłabioną odpornością. Spożycie takiej wody może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych i komplikacji zdrowotnych.

Co to oznacza dla klientów

Dla osób, które kupiły produkt, oznacza to konieczność sprawdzenia butelek w domu i upewnienia się, czy nie pochodzą z wycofanej partii. W razie wątpliwości najlepiej zrezygnować z jej spożycia. Auchan zapewnia, że inne partie wody Primavera dostępne w sprzedaży są bezpieczne.

 

 

Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl 

