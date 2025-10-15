Pilne ostrzeżenie! Sklep wycofuje popularną wodę, sprawdź, czy masz ją w domu!
Sieć Auchan Polska ogłosiła pilne wycofanie ze sprzedaży jednej z popularnych wód butelkowanych. Klienci muszą oddać lub wyrzucić.
Chodzi o Wodę Primavera niegazowaną 1,5 l, w której wykryto obecność bakterii coli, w tym groźnej dla zdrowia bakterii E. coli.
Szczegóły wycofanej partii
- Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l
- Numer partii: LP51985
- Data przydatności do spożycia: 17 stycznia 2027 r.
- Kod kreskowy (EAN): 5903978396562
Auchan apeluje do klientów, aby nie spożywali wody z tej partii. Można ją zwrócić w dowolnym sklepie sieci i otrzymać zwrot pieniędzy albo bezpiecznie wyrzucić.
Dlaczego sprawa jest poważna
Obecność bakterii coli w wodzie pitnej stanowi realne zagrożenie zdrowotne. Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze oraz osoby z osłabioną odpornością. Spożycie takiej wody może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych i komplikacji zdrowotnych.
Co to oznacza dla klientów
Dla osób, które kupiły produkt, oznacza to konieczność sprawdzenia butelek w domu i upewnienia się, czy nie pochodzą z wycofanej partii. W razie wątpliwości najlepiej zrezygnować z jej spożycia. Auchan zapewnia, że inne partie wody Primavera dostępne w sprzedaży są bezpieczne.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.