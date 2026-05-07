Pilne ostrzeżenie z UE. Te lampy mogą porazić prądem. Sprawdź, czy masz je w domu
Unia Europejska bije na alarm. Do systemu Safety Gate trafiło ostrzeżenie dotyczące oświetlenia LED, które mogło trafić także do polskich mieszkań. Problem nie jest błahy – chodzi o realne ryzyko porażenia prądem. Sygnał wysłały polskie służby nadzoru rynku. Po wykryciu nieprawidłowości informacja została przekazana do wszystkich krajów UE. To oznacza, że produkt może zostać wycofany ze sprzedaży, a kontrole będą prowadzone szerzej.
Konkretny model na liście. Lepiej to sprawdzić od razu
Na liście znalazł się m.in. dekoracyjny łańcuch świetlny LEDon TIME o oznaczeniu OGR-0005. Producent deklaruje, że można go używać także na zewnątrz, ale właśnie tu pojawia się problem. Urządzenie nie ma odpowiedniej ochrony przed wilgocią. W efekcie kontakt z wodą może skończyć się porażeniem prądem.
Drugim wskazanym produktem jest kinkiet marki XUDO (model XD-IK274B). W tym przypadku wykryto wadliwe mocowanie elementów elektrycznych. Przewody mogą stykać się z metalową obudową, co również stwarza poważne zagrożenie.
Nie ignoruj tego komunikatu
To nie jest zwykłe zalecenie. Jeśli masz którykolwiek z tych produktów, lepiej natychmiast przestać go używać. Najrozsądniejszym krokiem jest kontakt ze sprzedawcą lub producentem i zgłoszenie reklamacji.
Co to oznacza dla ciebie
Takie sytuacje pokazują, że nawet popularne i pozornie bezpieczne produkty mogą mieć poważne wady. Warto zwracać uwagę na oznaczenia, sprawdzać komunikaty i nie bagatelizować ostrzeżeń.
Jeśli coś budzi wątpliwości – szczególnie w przypadku sprzętu elektrycznego – lepiej nie ryzykować. Tu naprawdę chodzi o bezpieczeństwo domowników.
