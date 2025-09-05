PILNE! PKO BP wyłącza kluczowe usługi. Komunikat do wszystkich klientów

5 września 2025 18:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

PKO Bank Polski wydał pilny komunikat ostrzegający klientów o planowanej przerwie technicznej, która może sparaliżować codzienne operacje bankowe. W niedzielę 7 września 2025 roku, w godzinach 00:00–04:00, aplikacja IKO oraz iPKO Biznes Mobile będą całkowicie niedostępne. To oznacza brak dostępu do płatności BLIK, przelewów oraz mobilnej autoryzacji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Brak mobilnej autoryzacji – tylko SMS i PIN

W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z autoryzacji mobilnej – zastąpią ją kody SMS, co oznacza konieczność większej uwagi i dokładności przy logowaniu czy zatwierdzaniu operacji. W przypadku płatności internetowych objętych systemem 3D-Secure 2, możliwa będzie wyłącznie autoryzacja za pomocą kodu SMS i PIN-u do karty.

Problemy z kartami kredytowymi nawet do 9:00 rano

Jeszcze większe ograniczenia dotyczą kart kredytowych. W godzinach 00:00–09:00 mogą występować utrudnienia w płatnościach oraz brak możliwości obsługi kart w iPKO, iPKO Biznes, aplikacji IKO i przez infolinię. Klienci nie będą mieli dostępu do historii, limitów czy nawet możliwości zablokowania karty.

Rekomendacja PKO BP: Zrób to wcześniej!

Bank apeluje do klientów o zaplanowanie ważnych przelewów i płatności z wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów i trudności. PKO BP zapewnia, że prace są konieczne w celu utrzymania bezpieczeństwa i stabilności usług, ale zaznacza, że skutki mogą być odczuwalne przez wielu użytkowników.

Co to oznacza dla klientów?

  • Brak dostępu do aplikacji IKO i mobilnego bankingu przez 4 godziny.

  • Ograniczone możliwości autoryzacji transakcji – tylko SMS i PIN.

  • Możliwe odrzucenie transakcji kartami kredytowymi.

  • Potencjalne problemy z płatnościami online.

  • Ryzyko opóźnień w ważnych operacjach finansowych.

Jeśli planujesz ważne zakupy, przelewy lub płatności kartą – zrób to wcześniej. W niedzielę nad ranem PKO BP wyłączy część usług, co może utrudnić dostęp do Twoich pieniędzy. Lepiej być przygotowanym niż zaskoczonym przy kasie czy przed monitorem.

