PILNE! Polskie myśliwce poderwane. Wojsko reaguje na atak Rosji
Polskie wojsko podniosło gotowość bojową po tym, jak Rosja przeprowadziła kolejne ataki na Ukrainę. Myśliwce zostały poderwane, a systemy obrony powietrznej pracują w trybie pełnej czujności, by zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną przed możliwym zagrożeniem.
❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki… pic.twitter.com/qlkQ6dmBqZ
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 29, 2025
Wojsko w pełnej gotowości. Polskie myśliwce poderwane po atakach Rosji na Ukrainę
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało pilny komunikat dotyczący sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z kolejną falą rosyjskich ataków na Ukrainę, nad terytorium Polski operuje wojskowe lotnictwo, a wszystkie kluczowe systemy obrony powietrznej zostały postawione w stan gotowości.
Zgodnie z procedurami, w momencie odnotowania rosyjskich uderzeń na obiekty znajdujące się tuż przy granicy, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił środki, które pozostają do jego dyspozycji. W powietrze natychmiast wystartowały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz infrastruktura radiolokacyjna rozpoczęły działanie w trybie podwyższonej czujności.
Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę przestrzeni powietrznej Polski – zwłaszcza w regionach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi działaniami. Jak dodano, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie podległe siły pozostają gotowe do natychmiastowej reakcji, jeśli wymagać będzie tego dalszy rozwój wydarzeń.
Według komunikatu celem operacji jest nie tylko bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej, ale również wzmocnienie kontroli w sytuacji, gdy rosyjskie rakiety i drony regularnie naruszają przestrzeń państw sąsiednich, m.in. Rumunii czy Mołdawii. Polska – jako państwo NATO – utrzymuje najwyższe procedury bezpieczeństwa w trakcie takich zagrożeń.
Dowództwo podkreśliło, że służby są „połączone dla bezpieczeństwa” i działają w pełnej koordynacji z sojusznikami w ramach systemu wczesnego reagowania. Zdjęcie opublikowane wraz z komunikatem przedstawia myśliwce operujące w ramach misji zabezpieczającej wschodnią flankę NATO.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.