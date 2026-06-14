PILNE! Porozumienie USA-Iran osiągnięte! Jest data podpisania! Donald Trump: Niech płynie ropa!
Premier Pakistanu ogłosił w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone i Islamska Republika Iranu osiągnęły porozumienie pokojowe. Ceremonia jego formalnego podpisania odbędzie się w piątek, 19 czerwca, w Szwajcarii. [AKTUALIZACJA: Donald Trump również potwierdza i znosi blokadę Cieśniny Ormuz].
Szef pakistańskiego rządu przekazał, że obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zaprzestanie działań wojskowych na wszystkich frontach – w tym w Libanie. W swoim komunikacie podziękował zarówno stronom porozumienia, jak i jego pośrednikom: Katarowi, Turcji i Arabii Saudyjskiej.
Zanim dojdzie do oficjalnego podpisania, mediatorzy mają w tym tygodniu ułatwić serię wstępnych spotkań, które mają przygotować grunt pod rozmowy techniczne poprzedzające ceremonię w Szwajcarii.
[AKTUALIZACJA] Prezydent USA Donald Trump również potwierdza:
„Niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez Cieśninę Ormuz, a jednocześnie nakazuję natychmiastowe zniesienie blokady morskiej nałożonej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Statki świata, odpalcie silniki. Niech płynie ropa!” – napisał.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.