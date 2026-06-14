PILNE! Porozumienie USA-Iran osiągnięte! Jest data podpisania! Donald Trump: Niech płynie ropa!

15 czerwca 2026 00:09 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Premier Pakistanu ogłosił w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone i Islamska Republika Iranu osiągnęły porozumienie pokojowe. Ceremonia jego formalnego podpisania odbędzie się w piątek, 19 czerwca, w Szwajcarii. [AKTUALIZACJA: Donald Trump również potwierdza i znosi blokadę Cieśniny Ormuz].

Prezydent USA Donald Trump przemawia na konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC) w Hilton Anatole 06 sierpnia 2022 r. w Dallas w Teksasie. | Fot. Yousuf_2226 / Shutterstock / Warszawa w Pigułce.
Prezydent USA Donald Trump przemawia na konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC) w Hilton Anatole 06 sierpnia 2022 r. w Dallas w Teksasie. | Fot. Yousuf_2226 / Shutterstock / Warszawa w Pigułce.

Szef pakistańskiego rządu przekazał, że obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zaprzestanie działań wojskowych na wszystkich frontach – w tym w Libanie. W swoim komunikacie podziękował zarówno stronom porozumienia, jak i jego pośrednikom: Katarowi, Turcji i Arabii Saudyjskiej.

Zanim dojdzie do oficjalnego podpisania, mediatorzy mają w tym tygodniu ułatwić serię wstępnych spotkań, które mają przygotować grunt pod rozmowy techniczne poprzedzające ceremonię w Szwajcarii.

[AKTUALIZACJA] Prezydent USA Donald Trump również potwierdza:

„Niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez Cieśninę Ormuz, a jednocześnie nakazuję natychmiastowe zniesienie blokady morskiej nałożonej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Statki świata, odpalcie silniki. Niech płynie ropa!” – napisał.

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