Pilne: pożar przed terminalem lotniska Warszawa-Modlin. Akcja straży pożarnej

22 czerwca 2026 19:58 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Przed godziną 19.00 przed terminalem lotniska Warszawa-Modlin pojawił się ogień. Służby szybko przybyły na miejsce.

Pożar przed terminalem Lotniska w Modlinie. | Obraz poglądowy, stworzony przy pomocy AI.
Pożar przed terminalem Lotniska w Modlinie. | Obraz poglądowy, stworzony przy pomocy AI.

Palił się kosz na śmieci przed terminalem

Do zdarzenia doszło przed budynkiem terminala Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Na miejsce skierowano strażaków z Nowego Dworu Mazowieckiego.

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Po przyjeździe ratownicy zobaczyli płonący kosz na śmieci. Ogień znajdował się na zewnątrz budynku, w rejonie terminala. Strażacy szybko przystąpili do działań gaśniczych i nie dopuścili do większego zagrożenia.

Pożar udało się ugasić w krótkim czasie. Ogień nie przeniósł się na inne elementy infrastruktury.

Strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego przy lotnisku

W akcji uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejscu działali także druhowie z OSP Ratownictwo Wodne.

Z dostępnych informacji wynika, że Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza nie opuszczała terenu portu lotniczego. W tym czasie na lotnisku panował zwiększony ruch. Strażacy lotniskowi zabezpieczali operacje lotnicze, w tym lądowania oraz tankowanie samolotów.

To oznaczało, że do zdarzenia przed terminalem skierowano zewnętrzne zastępy straży pożarnej.

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Terminal działał normalnie

Pożar nie spowodował zakłóceń w funkcjonowaniu terminala. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych.

Sytuacja została szybko opanowana, a działania strażaków zakończyły się bez poważniejszych konsekwencji dla pasażerów i obsługi portu.

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