Pilne: pożar przed terminalem lotniska Warszawa-Modlin. Akcja straży pożarnej
Przed godziną 19.00 przed terminalem lotniska Warszawa-Modlin pojawił się ogień. Służby szybko przybyły na miejsce.
Palił się kosz na śmieci przed terminalem
Do zdarzenia doszło przed budynkiem terminala Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Na miejsce skierowano strażaków z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Po przyjeździe ratownicy zobaczyli płonący kosz na śmieci. Ogień znajdował się na zewnątrz budynku, w rejonie terminala. Strażacy szybko przystąpili do działań gaśniczych i nie dopuścili do większego zagrożenia.
Pożar udało się ugasić w krótkim czasie. Ogień nie przeniósł się na inne elementy infrastruktury.
Strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego przy lotnisku
W akcji uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejscu działali także druhowie z OSP Ratownictwo Wodne.
Z dostępnych informacji wynika, że Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza nie opuszczała terenu portu lotniczego. W tym czasie na lotnisku panował zwiększony ruch. Strażacy lotniskowi zabezpieczali operacje lotnicze, w tym lądowania oraz tankowanie samolotów.
To oznaczało, że do zdarzenia przed terminalem skierowano zewnętrzne zastępy straży pożarnej.
Terminal działał normalnie
Pożar nie spowodował zakłóceń w funkcjonowaniu terminala. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych.
Sytuacja została szybko opanowana, a działania strażaków zakończyły się bez poważniejszych konsekwencji dla pasażerów i obsługi portu.
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