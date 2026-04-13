Pilne. Prezydent Nawrocki ułaskawia Weronikę Krawczyk

13 kwietnia 2026 18:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zapadła ważna decyzja w głośnej sprawie, która wzbudzała duże emocje. Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski wobec Weroniki Krawczyk, która została wcześniej prawomocnie skazana przez sąd. Informacja została przekazana przez Kancelarię Prezydenta.

Kobieta została uznana za winną zniesławienia lekarza w internecie. Sprawa dotyczyła wpisów publikowanych w mediach społecznościowych, w których podważała jego działania zawodowe i ostrzegała inne osoby przed korzystaniem z jego usług.

Postępowanie zakończyło się wyrokiem w dwóch instancjach. Sąd nałożył na nią karę prac społecznych oraz obowiązek przeprosin. Kobieta nie wykonała jednak orzeczenia, co mogło doprowadzić do zaostrzenia konsekwencji, w tym zamiany kary na areszt.

Sprawa zaczęła zyskiwać rozgłos i zainteresowanie różnych środowisk społecznych, które apelowały o zastosowanie prawa łaski. Ostatecznie decyzja zapadła w połowie kwietnia.

Prezydent zdecydował się na ułaskawienie, biorąc pod uwagę szereg okoliczności związanych z sytuacją osobistą skazanej. Wśród nich znalazły się między innymi jej życie rodzinne oraz charakter zdarzenia, które uznano za jednorazowe.

Prawo łaski to szczególne uprawnienie głowy państwa, które pozwala złagodzić lub darować karę wymierzoną przez sąd. Decyzja w tej sprawie kończy postępowanie wobec kobiety i oznacza, że nie będzie musiała odbywać orzeczonej kary.

Sprawa pokazuje, że nawet prawomocne wyroki mogą zostać zmienione decyzją prezydenta. To wyjątkowa procedura, stosowana w szczególnych przypadkach i zależna od indywidualnej oceny sytuacji.

Decyzja o ułaskawieniu Weroniki Krawczyk zamyka jeden z głośniejszych sporów ostatnich dni. Sprawa wywołała szeroką dyskusję i pokazała, jak duże znaczenie mogą mieć decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu państwa.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

