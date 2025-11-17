Pilne. Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo o terroryzm. „Działania na rzecz obcego wywiadu”
Polska Prokuratura Krajowa potwierdziła właśnie najpoważniejszy scenariusz, którego obawiały się służby. Wszczęto śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, wymierzonych w infrastrukturę kolejową i – jak podaje PAP – dokonanych na rzecz obcego wywiadu. To przełom w sprawie serii sabotaży na trasie Warszawa–Lublin i kolejnych incydentów zgłaszanych od 11 listopada.
To oficjalnie pierwszy raz, gdy państwo polskie określa te wydarzenia nie tylko mianem sabotażu, ale działaniami o charakterze terrorystycznym.
Śledztwo prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej, a sprawa została objęta najwyższym priorytetem. W działania zaangażowane są ABW, CBŚP, Policja, a także eksperci od przestępczości transgranicznej i kontrwywiadu.
Prokuratura: uderzenie w państwo polskie
Według komunikatu, seria ataków na tory kolejowe nosi znamiona operacji prowadzonej w interesie obcych służb. Zniszczone fragmenty torowisk, metalowe obejmy montowane na szynach oraz – jak wynika z nieoficjalnych informacji – drugi niewybuch i kamera pozostawiona w pobliżu miejsca eksplozji, to elementy wskazujące na staranną i skoordynowaną akcję.
Prokuratura określiła te działania jako zamach na infrastrukturę krytyczną państwa, co oznacza, że sprawcy mogli próbować doprowadzić do katastrofy kolejowej z udziałem setek pasażerów.
Prokuratura Krajowa: wszczęte zostało śledztwo ws. aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu#PAPInformacje pic.twitter.com/Loy08iNMBr
— PAP (@PAPinformacje) November 17, 2025
Dlaczego to takie poważne?
Kluczowe jest sformułowanie „na rzecz obcego wywiadu”. Oznacza to, że śledczy nie analizują już sabotażu jako lokalnego aktu wandalizmu, lecz jako operację wywiadowczą, której celem mogło być:
– zakłócenie funkcjonowania państwa,
– destabilizacja transportu,
– wywołanie paniki i chaosu społecznego,
– testowanie gotowości i reakcji polskich służb,
– przygotowanie gruntu pod kolejne działania.
Eksperci ds. bezpieczeństwa zauważają, że tego typu działania występują w wielu krajach jako element „wojny hybrydowej”.
Co dalej?
W świetle nowych ustaleń można spodziewać się:
– kolejnych zabezpieczeń na torach,
– zwiększonej liczby patroli SOK, Policji, ABW i wojska,
– możliwych zatrzymań w najbliższych dniach,
– zaostrzenia procedur w transporcie kolejowym.
Prokuratura zapowiada przekazywanie wyłącznie zweryfikowanych informacji, lecz nie ukrywa, że sprawa ma „absolutnie priorytetowy charakter”.
Polska w stanie podwyższonej gotowości
Śledztwo o charakterze terrorystycznym oznacza, że zagrożenie traktowane jest jako realne i prawdopodobnie długotrwałe. W połączeniu z ujawnionymi wcześniej informacjami o kamerze i niewybuchu, sytuacja staje się bezprecedensowa.
Wszystko wskazuje na to, że najbliższe godziny i dni przyniosą kolejne doniesienia – być może również pierwsze decyzje procesowe wobec podejrzanych.
