Pilne! Przełom w rozmowach o zakończeniu wojny. Ukraina potwierdza: „Osiągnięto porozumienie”
Wojna w Ukrainie może wkroczyć w zupełnie nowy etap. Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Rustem Umierow, ogłosił we wtorek, że delegacje USA i Ukrainy uzgodniły kluczowe warunki porozumienia pokojowego dotyczącego zakończenia rosyjskiej agresji. To pierwszy tak jednoznaczny komunikat ze strony Kijowa, podkreślający możliwość realnego przełomu po miesiącach intensywnych rozmów prowadzonych w Genewie.
Umierow przekazał, że rozmowy z delegacją amerykańską przebiegły „produktywnie i konstruktywnie”, a obie strony doszły do porozumienia w sprawie najważniejszych założeń planu pokojowego, wynegocjowanego przy aktywnym udziale przedstawicieli prezydenta USA Donalda Trumpa. To właśnie jego działania – jak podkreślił ukraiński polityk – odegrały znaczącą rolę w zbliżeniu stanowisk.
Ukraina oczekuje, że jeszcze w listopadzie odbędzie się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych, podczas którego mają zostać dopracowane finalne elementy układu. Kijów liczy także na wsparcie europejskich państw, które równolegle przedstawiają własne propozycje uzupełniające.
Do przełomu miało dojść podczas niedzielnych rozmów w Genewie, gdzie sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z szefem kancelarii Zełenskiego Andrijem Jermakiem. Obie strony oceniły to spotkanie jako „najlepsze do tej pory”, a ukraińska delegacja potwierdziła, że propozycja pokojowa została skrócona i uproszczona – zamiast pierwotnych 28 punktów zawiera teraz mniej elementów, ale mocno doprecyzowanych.
Tego samego dnia w Szwajcarii toczyły się też rozmowy przedstawicieli grupy E3 – Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii – oraz delegacji unijnej, amerykańskiej i ukraińskiej. Europejscy liderzy przedstawili swoją wersję projektu, zawierającą m.in. modyfikacje dotyczące liczebności ukraińskiej armii oraz propozycję gwarancji bezpieczeństwa zbliżonych do art. 5 Traktatu NATO.
W poniedziałek temat pokoju był również jednym z najważniejszych punktów dyskusji na marginesie szczytu UE–Unia Afrykańska w Angoli. Premier Donald Tusk podkreślił po rozmowach, że liderzy państw UE są zgodni co do jednego: żaden plan pokojowy nie może prowadzić do osłabienia bezpieczeństwa Polski ani całej Europy.
Choć szczegóły porozumienia pozostają na razie niejawne, to wtorkowy komunikat Kijowa jest sygnałem, że po raz pierwszy od miesięcy strony zbliżyły się do wspólnej wizji zakończenia wojny. Teraz wszystko zależy od najbliższych tygodni i spotkania na najwyższym szczeblu, które może przesądzić o przyszłości regionu – i bezpieczeństwie całej Europy.
