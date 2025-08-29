Pilne! RCB wydaje alert. Możliwe przerwy w dostawie prądu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed wyjątkowo groźną pogodą w Polsce. W piątek 29 sierpnia wysłano alert RCB dotyczący burz z gradem i bardzo silnym wiatrem.
„Uwaga! Dziś (29.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – taką wiadomość otrzymali mieszkańcy wybranych regionów. Alert trafił m.in. do osób przebywających w Elblągu, powiatach elbląskim i braniewskim (woj. warmińsko-mazurskie), a także w powiatach inowrocławskim i mogileńskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz w powiatach sztumskim, malborskim i nowodworskim (woj. pomorskie).
Ostrzeżenia IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od rana alarmuje o groźnych zjawiskach atmosferycznych. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują burze, silne opady deszczu oraz ryzyko gradobicia. Miejscami mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu i utrudnienia komunikacyjne.
Sytuację dodatkowo pogarsza upał, który w niektórych częściach Polski utrzymuje się od kilku dni. Wysoka temperatura w połączeniu z burzami stwarza szczególnie trudne i niebezpieczne warunki pogodowe.
Trąba powietrzna pod Gnieznem
Do wyjątkowo groźnego zjawiska doszło w rejonie Gniezna, gdzie odnotowano przejście trąby powietrznej. Zostało ono uchwycone na nagraniach i zdjęciach wykonanych przez mieszkańców. IMGW podkreśla, że takie zjawiska w Polsce występują rzadko, jednak w ostatnich latach zdarzają się coraz częściej.
Co to oznacza dla czytelników?
Mieszkańcy objętych alertami regionów powinni zachować szczególną ostrożność. Zaleca się:
- zabezpieczenie rzeczy na balkonach, tarasach i w ogrodach,
- unikanie parkowania samochodów pod drzewami,
- przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawie prądu,
- śledzenie komunikatów RCB i IMGW.
W przypadku burz najlepiej pozostać w domu i nie narażać się na niebezpieczeństwo.
