Pilne! Rosyjska prowokacja przy polskim porcie. Premier został poinformowany
2 października 2025 11:30 | | Aktualności | Brak komentarzy
Premier Donald Tusk poinformował w Kopenhadze o kolejnej rosyjskiej prowokacji. Jak przekazał, do incydentu doszło w pobliżu portu w Szczecinie.
Kolejna rosyjska prowokacja. Tusk wskazał gdzie
– Otrzymałem informację, że doszło do kolejnej rosyjskiej prowokacji w pobliżu portu w Szczecinie – poinformował premier Donald Tusk w trakcie swojego wystąpienia w Kopenhadze.
Na razie nie podano szczegółów zdarzenia. Premier zaznaczył, że sprawa jest świeża i wymaga dalszych ustaleń.
Sytuacja ma charakter rozwojowy. Wkrótce pojawią się kolejne informacje.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl