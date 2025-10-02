Pilne! Rosyjska prowokacja przy polskim porcie. Premier został poinformowany

2 października 2025 11:30 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Premier Donald Tusk poinformował w Kopenhadze o kolejnej rosyjskiej prowokacji. Jak przekazał, do incydentu doszło w pobliżu portu w Szczecinie.

Kolejna rosyjska prowokacja. Tusk wskazał gdzie

– Otrzymałem informację, że doszło do kolejnej rosyjskiej prowokacji w pobliżu portu w Szczecinie – poinformował premier Donald Tusk w trakcie swojego wystąpienia w Kopenhadze.

Na razie nie podano szczegółów zdarzenia. Premier zaznaczył, że sprawa jest świeża i wymaga dalszych ustaleń.

Sytuacja ma charakter rozwojowy. Wkrótce pojawią się kolejne informacje.

