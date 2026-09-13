Pilne! Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów–Warszawa
Rosyjski dron miał uderzyć w lokomotywę pociągu pasażerskiego kursującego na trasie Kijów–Warszawa – podały ukraińskie koleje państwowe, cytowane przez agencję Ukrinform. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy, w obwodzie żytomierskim, setki kilometrów od granicy z Polską. Informację przekazał w niedzielę TVN24.
To pilna informacja dotycząca międzynarodowego połączenia kolejowego prowadzącego do Polski.
Jak podał TVN24, powołując się na ukraińskie koleje państwowe i agencję Ukrinform, rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów–Warszawa.
Do ataku miało dojść w obwodzie żytomierskim, a więc na terytorium Ukrainy i w znacznej odległości od polskiej granicy.
Dron uderzył w lokomotywę
Na tę chwilę przekazane informacje są bardzo krótkie. Nie ma jeszcze potwierdzonych szczegółów dotyczących ewentualnych osób poszkodowanych ani dokładnego zakresu uszkodzeń składu.
Nie ma również informacji, aby zdarzenie miało miejsce na terytorium Polski.
To istotne zastrzeżenie, ponieważ pociąg kursował na trasie prowadzącej do Warszawy, ale według pierwszych doniesień do uderzenia doszło daleko od polskiej granicy.
Trwają rosyjskie ataki na Ukrainę
Informacja pojawia się w czasie kolejnych intensywnych rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę. Associated Press informowała w sobotę o rosyjskich uderzeniach, w których w różnych częściach kraju zginęli cywile, a dziesiątki osób zostały ranne.
W ostatnich dniach szczególną uwagę zwracają także wydarzenia w pobliżu zachodnich granic Ukrainy. Premier Donald Tusk mówił o ryzyku nasilenia rosyjskich prowokacji w rejonie przejść granicznych z państwami europejskimi.
Czekamy na szczegółowe informacje
Na obecnym etapie nie należy przesądzać, ilu pasażerów znajdowało się w pociągu, czy ktoś został ranny ani jak poważnie została uszkodzona lokomotywa. Pierwszy komunikat potwierdza przede wszystkim sam fakt uderzenia drona w lokomotywę pociągu jadącego na trasie Kijów–Warszawa.
Artykuł będzie aktualizowany po pojawieniu się kolejnych oficjalnych informacji ukraińskich kolei i służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.