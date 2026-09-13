Nawet 3500 zł na ogrzewanie. Pieniądze mają trafić do gospodarstw jeszcze w 2026 roku
Nawet 3500 zł jednorazowego wsparcia mogą otrzymać gospodarstwa domowe korzystające z ciepła systemowego. Chodzi o bon ciepłowniczy za 2026 rok. Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od ceny ciepła, ale obowiązuje również kryterium dochodowe. Jest jednak bardzo ważne zastrzeżenie: nabór wniosków za 2026 rok zakończył się 31 sierpnia. Teraz osoby, które zdążyły złożyć dokumenty, czekają na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pieniędzy.
Bon ciepłowniczy został wprowadzony jako pomoc dla gospodarstw o niższych dochodach, które szczególnie odczuły wzrost kosztów ciepła systemowego po wygaśnięciu mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.
Ministerstwo Energii potwierdza, że za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku wysokość świadczenia może sięgnąć 3500 zł na gospodarstwo domowe.
Nie każdy jednak otrzyma taką kwotę.
1000, 2000 albo 3500 zł. Decyduje cena ciepła
Wysokość bonu jest uzależniona od tzw. jednoskładnikowej ceny ciepła netto.
Za 2026 rok przewidziano trzy poziomy wsparcia:
1000 zł – jeżeli cena ciepła przekracza 170 zł/GJ netto, ale nie jest wyższa niż 200 zł/GJ,
2000 zł – jeżeli cena przekracza 200 zł/GJ, ale nie jest wyższa niż 230 zł/GJ,
3500 zł – jeżeli jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.
To oznacza, że samo spełnienie kryterium dochodowego nie gwarantuje otrzymania maksymalnej dopłaty.
Żeby gospodarstwo mogło otrzymać pełne 3500 zł, cena ciepła musi znaleźć się w najwyższym przedziale.
Kto może dostać bon ciepłowniczy?
Ministerstwo Energii wskazuje trzy podstawowe warunki.
Gospodarstwo musi spełniać kryterium dochodowe, korzystać z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz płacić za to ciepło więcej niż 170 zł/GJ netto.
Progi dochodowe wynoszą:
3272,69 zł miesięcznie – dla gospodarstwa jednoosobowego,
2454,52 zł miesięcznie na osobę – dla gospodarstwa wieloosobowego.
W przypadku bonu za 2026 rok pod uwagę brane są dochody osiągnięte w 2025 roku.
Przekroczenie dochodu nie zawsze oznacza utratę pieniędzy
To bardzo ważna zasada.
Jeżeli dochód przekracza ustawowy próg, świadczenie nie musi automatycznie przepadać.
Stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Bon zostaje pomniejszony o kwotę, o którą gospodarstwo przekroczyło limit dochodowy.
Przykładowo trzyosobowa rodzina osiągająca dochód 2500 zł na osobę przekracza próg o 45,48 zł na osobę. Jeżeli jednocześnie cena ciepła kwalifikuje ją do bonu wynoszącego 3500 zł, świadczenie po zastosowaniu mechanizmu wyniesie 3454,52 zł.
Jeżeli po pomniejszeniu wysokość bonu byłaby niższa niż 20 zł, świadczenie nie przysługuje.
Nie każdy, kto ogrzewa dom, może dostać pieniądze
To jeden z najważniejszych elementów programu.
Bon ciepłowniczy nie jest ogólną dopłatą do ogrzewania dla wszystkich Polaków.
Program dotyczy gospodarstw korzystających z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne.
Nie obejmuje więc gospodarstw ogrzewanych indywidualnie np. własnym kotłem gazowym, węglowym, olejowym, pelletem czy pompą ciepła.
W praktyce program dotyczy przede wszystkim mieszkańców budynków korzystających z sieci ciepłowniczej, ale nie można upraszczać tej zasady wyłącznie do „mieszkańców bloków”. Decydujący jest sposób dostarczania ciepła.
Cena musi przekraczać 170 zł za GJ
Jest jeszcze jeden filtr.
Jeżeli jednoskładnikowa cena ciepła netto dla danego gospodarstwa nie przekracza 170 zł/GJ, bon nie przysługuje.
Co istotne, nie jest to kwota, którą mieszkaniec powinien samodzielnie wyliczać na podstawie miesięcznego rachunku.
Jednoskładnikową cenę ciepła oblicza przedsiębiorstwo energetyczne dla poszczególnych grup taryfowych i systemów ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek ją publikować.
Zaświadczenie od spółdzielni lub wspólnoty – ale nie zawsze
W wielu przypadkach potrzebne jest również odpowiednie zaświadczenie.
Jeżeli gospodarstwo nie jest bezpośrednim odbiorcą ciepła, czyli nie ma własnej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, do wniosku należało dołączyć dokument od spółdzielni, wspólnoty, właściciela lub zarządcy budynku.
Zaświadczenie potwierdza korzystanie z ciepła systemowego oraz właściwą jednoskładnikową cenę ciepła netto.
Dlatego nie jest precyzyjne stwierdzenie, że każdy wnioskodawca bez wyjątku musi przynieść dokument ze spółdzielni. Obowiązek zależy od sposobu rozliczania ciepła.
Wniosków za 2026 rok już nie można składać
I tutaj pojawia się najważniejsza informacja dla osób, które dopiero teraz dowiadują się o programie.
Termin składania wniosków o bon za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku upłynął 31 sierpnia 2026 roku.
Nabór rozpoczął się 1 lipca i trwał dwa miesiące. Oficjalna strona gov.pl informuje obecnie wprost: „Nabór wniosków zakończył się 31 sierpnia 2026 r.”
Nie należy więc przedstawiać bonu jako nowego programu, do którego można dopiero teraz przystąpić.
Kiedy będą wypłaty?
Teraz kluczowe pytanie dotyczy osób, które złożyły dokumenty w terminie.
Z oficjalnej informacji Ministerstwa Energii wynika, że wypłata bonów za 2026 rok została przewidziana na IV kwartał 2026 roku. Gminy mają do 90 dni na rozpatrywanie wniosków.
Oznacza to, że dla uprawnionych gospodarstw najważniejszy etap programu dopiero nadchodzi.
W zależności od ceny ciepła i sytuacji dochodowej może chodzić o 1000, 2000 albo nawet 3500 zł jednorazowego wsparcia.
Najwyższa kwota przysługuje gospodarstwom kwalifikującym się do programu, dla których jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.