Pilne. Premier zwołuje specjalną odprawę ministrów i służb. Spotkanie o 17 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa
Donald Tusk zwołał na niedzielne popołudnie specjalną odprawę z udziałem przedstawicieli ministerstw i służb. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Informację podał TVN24, a potwierdził ją rzecznik rządu Adam Szłapka. Odprawa zostaje zwołana po wyjątkowo niespokojnej nocy i poranku związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę oraz działaniami polskich służb i wojska.
W niedzielę, 13 września, premier Donald Tusk zwołał specjalną odprawę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Według informacji TVN24 spotkanie rozpocznie się o godz. 17.
W odprawie mają uczestniczyć przedstawiciele ministerstw oraz służb. Informację o jej zwołaniu potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.
Specjalna odprawa po niespokojnej nocy
Termin spotkania zwraca uwagę ze względu na wydarzenia ostatnich godzin.
W nocy i nad ranem Rosja prowadziła ataki powietrzne na Ukrainę. W związku z sytuacją w pobliżu polskiej granicy uruchomione zostały również polskie procedury bezpieczeństwa.
Mieszkańcy części województwa lubelskiego otrzymali ostrzeżenia, a w sześciu powiatach uruchomiono syreny alarmowe.
Do działania skierowano także polskie lotnictwo wojskowe. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan gotowości.
Dron uderzył około 800 metrów od przejścia z Polską
Szczególne zaniepokojenie wzbudziły informacje z rejonu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin.
Jak przekazał w niedzielę Nadbużański Oddział Straży Granicznej, strona ukraińska poinformowała polskich funkcjonariuszy, że około 800 metrów od przejścia granicznego dron uderzył w ciężarówkę.
Pojazd został zniszczony.
Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. To niezwykle istotne: nie oznacza ono, że rosyjski bezzałogowiec znalazł się nad Polską.
W związku z rosyjskimi atakami czasowo wstrzymano również odprawy na przejściach polsko-ukraińskich.
Zaatakowany został również pociąg jadący do Warszawy
W niedzielę pojawiły się także informacje dotyczące pociągu relacji Kijów–Warszawa Zachodnia.
PKP Intercity potwierdziło, że zdarzenie dotyczące tego składu nastąpiło jeszcze na terytorium Ukrainy, przed jego przejęciem przez polskiego przewoźnika.
Pociągiem podróżuje 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
Skład został przejęty od kolei ukraińskich z około 370-minutowym opóźnieniem i dotarł do przejścia granicznego w Dorohusku. Po zakończeniu odprawy ma kontynuować podróż do Warszawy.
Wojsko: polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona
Mimo poważnej sytuacji przy granicy najważniejsza informacja przekazana przez polskie wojsko pozostaje uspokajająca.
Po zakończeniu operacji Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
RCB odwołało także wcześniejsze ostrzeżenie, informując, że na terytorium Polski nie ma zagrożenia.
Dlaczego spotkanie właśnie w RCB?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie jest zwykłym miejscem spotkań administracji.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym RCB zapewnia obsługę Rady Ministrów i premiera w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.
To właśnie w ramach tego systemu koordynowane są działania i wymiana informacji pomiędzy najważniejszymi instytucjami państwa w sytuacjach zagrożenia.
W przeszłości premier zwoływał podobne odprawy m.in. po incydentach związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Podczas zdarzenia z 30 lipca w odprawie uczestniczyli przedstawiciele wojska i służb, a działania były koordynowane również z NATO.
Na godz. 17 zwołano specjalną odprawę
Na razie nie ujawniono pełnej listy uczestników ani szczegółowej agendy dzisiejszego spotkania.
Dlatego samo zwołanie odprawy nie oznacza, że pojawiło się nowe bezpośrednie zagrożenie dla Polski.
Faktem jest jednak, że spotkanie odbędzie się po nocy, podczas której polskie lotnictwo zostało poderwane w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę, mieszkańcy części Lubelszczyzny usłyszeli syreny, a jeden z ataków nastąpił w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego.
Specjalna odprawa premiera z przedstawicielami ministerstw i służb rozpocznie się o godz. 17 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.