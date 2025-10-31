Pilne! Rosyjskie niebezpieczeństwo nad Bałtykiem! Poderwano mysliwce
Polskie myśliwce MiG-29 zostały w piątek rano poderwane do akcji po tym, jak rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 pojawił się nad Morzem Bałtyckim bez wcześniejszego zgłoszenia planu lotu. Maszyna miała wyłączony transponder, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w regionie – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).
To już trzeci taki incydent w ciągu zaledwie jednego tygodnia, co – jak podkreślają wojskowi – może świadczyć o rosnącej aktywności i prowokacyjnych działaniach rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku.
Polskie myśliwce w gotowości bojowej
Zdarzenie miało miejsce w piątek przed godziną 9:00. Para dyżurna polskich MiG-29 natychmiast wystartowała, by przechwycić niezidentyfikowaną maszynę. Samolot Ił-20, należący do rosyjskich sił zbrojnych, został zidentyfikowany i eskortowany zgodnie z procedurami NATO.
Dowództwo podkreśla, że mimo podjętej interwencji nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jednak sytuacja została uznana za „potencjalne zagrożenie”.
Kolejne prowokacje Rosji
Według DORSZ, to już trzeci przypadek w tym tygodniu, kiedy polskie lotnictwo musiało reagować na niepokojące działania rosyjskich pilotów. Poprzednie incydenty miały miejsce we wtorek i w czwartek. W każdym z nich rosyjskie maszyny przelatywały nad Bałtykiem bez włączonych transponderów i bez zgłoszenia planu lotu.
Polskie wojsko zapewnia, że pozostaje w pełnej gotowości bojowej, a wszystkie incydenty są ściśle monitorowane we współpracy z siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego.
„Wojsko skutecznie reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej” – podkreślono w komunikacie DORSZ.
Co to oznacza dla Polski i regionu?
Eksperci ostrzegają, że częste incydenty z udziałem rosyjskiego lotnictwa mogą być próbą testowania gotowości obronnej NATO. Polska, będąca jednym z kluczowych członków sojuszu na wschodniej flance, reaguje na każdy sygnał zagrożenia natychmiast, by utrzymać bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem.
