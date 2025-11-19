Pilne. Rusza operacja „Horyzont”. Wojsko w gotowości, 10 tysięcy żołnierzy wejdzie do działań 21 listopada
Polska wchodzi w jeden z największych wojskowych projektów ostatnich lat. Sztab Generalny poinformował o starcie operacji „Horyzont”, w którą zaangażowanych zostanie aż 10 tysięcy żołnierzy różnych formacji. Działania rozpoczną się już 21 listopada. Jak podkreśla generał Wiesław Kukuła, operacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i odporności infrastruktury krytycznej.
Operacja „Horyzont”. Największe działania od miesięcy
Sztab Generalny podkreśla, że skala operacji będzie ogromna. Wezmą w niej udział żołnierze wojsk operacyjnych, WOT, logistycy, specjaliści od łączności i zabezpieczenia, a także jednostki odpowiedzialne za ochronę infrastruktury krytycznej.
Generał Wiesław Kukuła w oficjalnym komunikacie zaznaczył, że mimo presji, jaka spada na Polskę, państwo będzie działać normalnie, a Siły Zbrojne mają wzmocnić odporność kluczowych obszarów funkcjonowania kraju.
„Jestem przekonany, że dzięki wsparciu Sił Zbrojnych możliwe będzie zbudowanie silniejszej odporności państwa, w tym infrastruktury krytycznej” – podkreślił szef Sztabu Generalnego.
Co wydarzy się od 21 listopada
Według zapowiedzi wojsko wejdzie w działania przygotowawcze i ćwiczenia, które obejmą:
• zabezpieczenie infrastruktury kolejowej i energetycznej,
• ochronę obiektów strategicznych,
• testy systemów łączności,
• logistyczne operacje w terenie,
• wzmacnianie współpracy między różnymi rodzajami wojsk.
Sztab Generalny zapewnia, że działania nie wpłyną na życie cywilów, ale mieszkańcy wielu regionów mogą zobaczyć zwiększony ruch wojsk, kolumny pojazdów oraz transporty kolejowe.
Dlaczego wojsko uruchamia operację teraz
Jak wskazują analitycy wojskowi, ostatnie miesiące to okres intensywnych działań modernizacyjnych, testowania nowych systemów i wzmacniania odporności na zagrożenia hybrydowe.
Operacja „Horyzont” ma być kolejnym etapem budowania bezpieczeństwa państwa – szczególnie w zakresie ochrony infrastruktury i podniesienia gotowości do działań kryzysowych.
To także sygnał, że Polska wzmacnia współpracę między rodzajami wojsk, przygotowując się do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie
Działania wojskowe będą widoczne w wielu miejscach kraju, zwłaszcza tam, gdzie przebiegają trasy kolejowe oraz znajdują się obiekty infrastruktury strategicznej. Jeśli mieszkasz w takich rejonach, możesz zobaczyć wzmożoną aktywność wojska.
Operacja nie wymaga żadnych działań ze strony mieszkańców, ale warto wiedzieć, że od 21 listopada w wielu miejscach pojawią się wozy wojskowe i transporty sprzętu. To element zaplanowanych ćwiczeń, a nie stan zagrożenia.
Podsumowanie
21 listopada rusza operacja „Horyzont” – duża akcja Sił Zbrojnych z udziałem 10 tysięcy żołnierzy. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju, testowanie procedur i ochrona infrastruktury krytycznej. Działania będą widoczne dla mieszkańców, ale nie wpływają na codzienne funkcjonowanie państwa. Sztab Generalny zapewnia, że Polska działa normalnie, a operacja ma podnieść odporność kraju na współczesne zagrożenia.
