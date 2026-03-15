Pilne. Rząd zatwierdził plany ewakuacji dla 2477 gmin. Decyzja o opuszczeniu domów zapadnie w 2 godziny
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oficjalnie zamknęło największą i najbardziej skomplikowaną operację planistyczną w historii polskiej administracji. Dokładnie 2477 gmin w całym kraju otrzymało i zatwierdziło rygorystyczne procedury na wypadek konieczności nagłego opuszczenia domów przez miliony obywateli. Dokumenty są w 100 procentach gotowe do użycia już w tej 1 chwili, a cel całego systemu opiera się na 1 żelaznej zasadzie: decyzja o masowym przemieszczeniu ludności ma zapadać w zaledwie kilka godzin, a nie dni. Kto dokładnie posiada uprawnienia do wydania nakazu wyjazdu, kto zostanie uratowany w 1 kolejności i w jaki sposób państwo poinformuje Cię o nadejściu kryzysu?
Nowe przepisy i 12 miesięcy ciężkiej pracy. System gotowy na uderzenie
Fundamentem dla tych gigantycznych zmian jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej z 5 grudnia 2024 roku, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Na jej mocy wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast otrzymali dokładnie 12 miesięcy na opracowanie tak zwanych wkładów do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności. Dokumenty te stanowią obecnie kluczowy załącznik funkcjonalny do planów zarządzania kryzysowego. Dodatkowo, rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku wymusiło na każdej 1 gminie precyzyjną identyfikację zagrożeń, wyznaczenie bezpiecznych tras ucieczki oraz ustalenie miejsc zbiórek.
Obecnie wszystkie 16 województw przekazało już swoje gotowe plany, które są na bieżąco uzgadniane z RCB w celu włączenia ich do 1, spójnego Krajowego Planu Ewakuacji. Zbigniew Muszyński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w oficjalnych komunikatach ze stycznia 2026 roku podkreślił, że brak ostatecznego, spiętego dokumentu krajowego nie oznacza luki w bezpieczeństwie. Jeśli nagły kryzys uderzyłby dzisiaj, województwa i gminy natychmiast uruchomiłyby procedury, które już opracowały. System operacyjny działa, a każdy region, od graniczącego z Ukrainą województwa lubelskiego, po zagrożone Podlasie i Warmię, ma dopasowane do siebie, indywidualne scenariusze ratunkowe.
Kto naciska czerwony guzik? Decyzja może zapaść w 15 minut
Kluczowym elementem nowego systemu jest radykalne skrócenie ścieżki decyzyjnej. Przepisy rozróżniają 4 scenariusze bazowe: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie katastrofy (w tym awarie przemysłowe). W przypadku kryzysu o skali krajowej, ewakuację zarządza Szef Obrony Cywilnej na bezpośredni wniosek wojewody. Jeśli jednak sytuacja nie cierpi zwłoki, wojewoda ma prawo podjąć tę niezwykle trudną decyzję całkowicie samodzielnie, jedynie informując o tym centralę.
Jeszcze szybciej działa to na poziomie lokalnym. Wójt lub burmistrz może zarządzić natychmiastową ewakuację podległego mu terenu, jeśli nie ma innego sposobu na ratowanie życia mieszkańców przed powodzią czy skażeniem chemicznym. Eksperci, analizując doświadczenia z Ukrainy z 2022 roku, wskazują, że w niektórych scenariuszach czas na reakcję ludności cywilnej wynosi zaledwie 1
