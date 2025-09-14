Pilne: Samolot wypadł z pasa na lotnisku! Wszystkie loty wstrzymane do 18:00!
Na krakowskim lotnisku im. Jana Pawła II doszło dziś do niebezpiecznego incydentu z udziałem samolotu linii Enter Air, przylatującego z Antalyi. Maszyna po lądowaniu wypadła z pasa startowego i zatrzymała się na trawiastej części lotniska.
W wyniku zdarzenia ewakuowano wszystkich pasażerów. Jak informuje Kraków Airport, nikomu nic się nie stało.
Loty zawieszone do godziny 18:00
Zarząd lotniska natychmiast podjął decyzję o wstrzymaniu wszystkich operacji lotniczych do godziny 18:00. Trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia oraz działania techniczne.
W praktyce oznacza to opóźnienia i odwołania lotów z i do Krakowa. Część połączeń może zostać przekierowana na inne lotniska – głównie do Katowic lub Rzeszowa.
Co powinni zrobić pasażerowie
Wszystkim podróżnym zaleca się:
-
śledzenie statusu swojego lotu na stronie przewoźnika,
-
kontakt z infolinią lub pomocą lotniskową,
-
cierpliwość i stosowanie się do komunikatów służb lotniskowych.
Na terminalu pracują zespoły informacyjne, które udzielają pomocy pasażerom i kierują ruchem w strefie ogólnodostępnej.
Możliwe przyczyny wypadku
Na ten moment nie są znane oficjalne przyczyny zdarzenia. Według wstępnych, nieoficjalnych informacji mogły wystąpić problemy techniczne lub silne boczne podmuchy wiatru. Sprawę zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Komunikat lotniska
W oficjalnym oświadczeniu Kraków Airport informuje:
„Wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. Dziękujemy za zrozumienie. Sytuacja jest monitorowana, a służby techniczne podejmują działania w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania portu.”
