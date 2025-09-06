Pilne! Skradziono samochód z psem w środku! Dramatyczna sytuacja na Bielanach

6 września 2025 12:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa, 6 września 2025 r. – Na Bielanach doszło do kradzieży samochodu, w którym znajdował się pies w klatce transportowej. Właściciele apelują o pomoc i udostępnienie informacji – liczy się każda minuta.

Fot. Materiały Prywatne

Do zdarzenia doszło na ulicy Carla Goldoniego w sobotnie popołudnie. Skradziono srebrnego Volkswagena Transportera na francuskich numerach rejestracyjnych. W pojeździe znajdował się pies zamknięty w specjalnej klatce transportowej. Jego życie może być zagrożone – zarówno ze względu na stres, jak i potencjalne warunki panujące w aucie.

Pies został uprowadzony razem z samochodem

Właściciel zwierzęcia natychmiast zgłosił sprawę służbom oraz rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Obecnie trwa rozpaczliwa walka z czasem, by odnaleźć zarówno pojazd, jak i psa.

Każda osoba, która zauważy porzuconego lub zagubionego psa, a także samochód odpowiadający opisowi, proszona jest o niezwłoczny kontakt z właścicielem.

Na co zwrócić uwagę:

  • Srebrny Volkswagen Transporter

  • Francuskie tablice rejestracyjne

  • Możliwe, że samochód został porzucony lub przemieszcza się po Warszawie lub okolicznych miejscowościach

  • W środku mogła pozostać klatka transportowa z psem – nie wiadomo, czy zwierzę nadal znajduje się w pojeździe

Co zrobić, jeśli zauważysz psa lub samochód?

  1. Nie podchodź do auta samodzielnie, jeśli nie jesteś pewny sytuacji.

  2. Zrób zdjęcie lub nagranie i zanotuj miejsce.

  3. Zadzwoń na podany numer lub powiadom najbliższą jednostkę policji.

  4. Jeśli pies błąka się samotnie, zabezpiecz go i zadzwoń natychmiast.

Pomóż – udostępnij!

Właściciel apeluje do mieszkańców Warszawy, szczególnie okolic Bielan, Żoliborza, Bemowa i Tarchomina, o udostępnianie informacji w mediach społecznościowych, grupach lokalnych i osiedlowych forach. Im więcej osób będzie wiedziało o sytuacji, tym większa szansa na szczęśliwy finał.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

