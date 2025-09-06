Pilne! Skradziono samochód z psem w środku! Dramatyczna sytuacja na Bielanach
Warszawa, 6 września 2025 r. – Na Bielanach doszło do kradzieży samochodu, w którym znajdował się pies w klatce transportowej. Właściciele apelują o pomoc i udostępnienie informacji – liczy się każda minuta.
Do zdarzenia doszło na ulicy Carla Goldoniego w sobotnie popołudnie. Skradziono srebrnego Volkswagena Transportera na francuskich numerach rejestracyjnych. W pojeździe znajdował się pies zamknięty w specjalnej klatce transportowej. Jego życie może być zagrożone – zarówno ze względu na stres, jak i potencjalne warunki panujące w aucie.
Pies został uprowadzony razem z samochodem
Właściciel zwierzęcia natychmiast zgłosił sprawę służbom oraz rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Obecnie trwa rozpaczliwa walka z czasem, by odnaleźć zarówno pojazd, jak i psa.
Każda osoba, która zauważy porzuconego lub zagubionego psa, a także samochód odpowiadający opisowi, proszona jest o niezwłoczny kontakt z właścicielem.
Na co zwrócić uwagę:
-
Srebrny Volkswagen Transporter
-
Francuskie tablice rejestracyjne
-
Możliwe, że samochód został porzucony lub przemieszcza się po Warszawie lub okolicznych miejscowościach
-
W środku mogła pozostać klatka transportowa z psem – nie wiadomo, czy zwierzę nadal znajduje się w pojeździe
Co zrobić, jeśli zauważysz psa lub samochód?
-
Nie podchodź do auta samodzielnie, jeśli nie jesteś pewny sytuacji.
-
Zrób zdjęcie lub nagranie i zanotuj miejsce.
-
Zadzwoń na podany numer lub powiadom najbliższą jednostkę policji.
-
Jeśli pies błąka się samotnie, zabezpiecz go i zadzwoń natychmiast.
Pomóż – udostępnij!
Właściciel apeluje do mieszkańców Warszawy, szczególnie okolic Bielan, Żoliborza, Bemowa i Tarchomina, o udostępnianie informacji w mediach społecznościowych, grupach lokalnych i osiedlowych forach. Im więcej osób będzie wiedziało o sytuacji, tym większa szansa na szczęśliwy finał.
