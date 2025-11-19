Pilne. Śmiertelny wypadek na torach w Warszawie. Pociągi jeżdżą tylko po jednym torze. Szykują się duże opóźnienia
Na linii podmiejskiej w Warszawie doszło dziś do tragicznego zdarzenia. Pociąg relacji Grodzisk Mazowiecki Warszawa Rembertów uderzył w człowieka. Koleje Mazowieckie potwierdzają poważne utrudnienia. Ruch odbywa się obecnie tylko po jednym torze, a opóźnienia mogą sięgnąć 20 minut lub więcej.
Tragiczne zdarzenie na odcinku Warszawa Włochy Pruszków
Do wypadku doszło na linii R2, która każdego dnia obsługuje tysiące pasażerów podróżujących z zachodniej części aglomeracji. Służby potwierdziły, że osoba potrącona przez pociąg nie przeżyła. Na miejscu pracują policja, prokuratura oraz służby techniczne kolejowych przewoźników.
W wyniku zdarzenia ruch pociągów został ograniczony. Składy przejeżdżają tylko jednym torem, co powoduje opóźnienia i zmiany w organizacji ruchu.
Opóźnienia i możliwe zmiany peronów
Jak informują Koleje Mazowieckie, część pociągów może zostać skierowana na linię dalekobieżną. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianą torów oraz peronów odjazdu. Komunikat przewoźnika przewiduje opóźnienia sięgające 20 minut, jednak w godzinach szczytu sytuacja może być bardziej skomplikowana.
Dodatkowe utrudnienia dotyczą także składów SKM. Na stacjach Warszawa Włochy i Warszawa Ursus
