Pilne. Strzały w centrum Warszawy. Policja zatrzymała podejrzanego
Niepokojące zdarzenie w samym centrum Warszawy. W środę rano ktoś oddał strzały w kierunku budynku liceum przy ulicy Marszałkowskiej. W chwili zdarzenia w szkole trwały zajęcia. Na szczęście nikt nie został ranny. Kilka godzin później policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę.
Sprawa wywołała duże poruszenie wśród mieszkańców oraz uczniów placówki.
Co wydarzyło się przed liceum
Do incydentu doszło przed Liceum Ogólnokształcącym Społecznym nr 17 znajdującym się przy ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy placem Konstytucji a placem Zbawiciela.
Około godziny 10 pracownicy szkoły usłyszeli odgłosy strzałów i natychmiast powiadomili służby. Jak ustalili policjanci, ktoś ostrzelał budynek placówki najprawdopodobniej z broni pneumatycznej, czyli wiatrówki.
Strzały padły w czasie, gdy w budynku odbywały się lekcje. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Szybka reakcja policji
Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze bardzo szybko pojawili się na miejscu. Teren wokół szkoły został zabezpieczony, a policjanci rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia.
Kilka godzin później Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu osoby podejrzewanej o oddanie strzałów.
Policja zatrzymała 43-latka
Do zatrzymania doszło w jednym z lokali przy ulicy Gagarina na Mokotowie. Funkcjonariusze zatrzymali 43-letniego obywatela Polski.
Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki, które mogły być używane jako amunicja.
Zabezpieczone przedmioty trafiły do dalszych badań.
Co to oznacza dla mieszkańców
Śledczy prowadzą obecnie czynności procesowe, które mają dokładnie wyjaśnić przebieg zdarzenia oraz motyw działania zatrzymanego mężczyzny.
Na tym etapie policja nie informuje jeszcze, jakie zarzuty mogą zostać mu postawione.
Incydent miał miejsce w środku dnia w jednej z warszawskich szkół przy ulicy Marszałkowskiej. Nieznany sprawca oddał strzały w kierunku budynku z broni pneumatycznej. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Policjanci kilka godzin później zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzewanego o ten czyn. Sprawa jest obecnie szczegółowo wyjaśniana przez funkcjonariuszy.
