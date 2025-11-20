PILNE. Tragiczny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi stanęły, opóźnienia sięgają godziny
Na linii kolejowej Wołomin – Tłuszcz doszło dziś do tragicznego zdarzenia. Jak potwierdzono, pociąg IC 1003 relacji Łódź Fabryczna – Białystok potrącił osobę postronną, a zdarzenie zakończyło się śmiertelnie. Ruch w rejonie wypadku został natychmiast wstrzymany, a na miejsce wezwano służby. Wprowadzono przejazd jednotorowy dwukierunkowy po torze numer 2.
Przewoźnicy informują, że pociągi kursujące w tym rejonie mogą mieć opóźnienia sięgające nawet 60 minut. Utrudnienia dotyczą zarówno składów dalekobieżnych, jak i regionalnych, które korzystają z magistrali prowadzącej przez Wołomin.
Z powodu ograniczonej przepustowości część składów zatrzymała się na stacjach i przystankach, inne kursują w zmienionym porządku lub czekają na możliwość wjazdu na zajęty odcinek torów. Sytuacja jest dynamiczna i może wpływać na kolejne połączenia w kierunku Warszawy, Tłuszcza i Białegostoku.
PKP apeluje o uważne śledzenie komunikatów megafonowych oraz informacji wyświetlanych na tablicach stacyjnych. Ruch pociągów jest zarządzany na bieżąco i decyzje mogą zapadać z minuty na minutę.
Jakie pociągi są objęte utrudnieniami
Utrudnienia dotyczą przede wszystkim składów:
IC i TLK jadących w kierunku Białegostoku i Warszawy
Kolei Mazowieckich na odcinku Wołomin – Tłuszcz
Składów mogących być kierowanych objazdami lub wstrzymywanych do odwołania
W rejonie wypadku pracują służby techniczne i policja, a odcinek torów pozostaje pod nadzorem do czasu zakończenia czynności.
Co to oznacza dla ciebie
Jeżeli dziś podróżujesz linią wołomińską lub wybierasz się w kierunku Małkini, Tłuszcza albo Białegostoku, przygotuj się na poważne opóźnienia. Zaplanuj większy zapas czasu, sprawdzaj aktualizacje na Portalu Pasażera oraz komunikaty na stacjach.
Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin, a część składów będzie kursować nieregularnie. Warto rozważyć alternatywny środek transportu, szczególnie w godzinach popołudniowego i wieczornego szczytu.
