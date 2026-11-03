Pilne! Tusk zapowiada spotkanie w cztery oczy z prezydentem. „Musimy być przygotowani na różne scenariusze”

3 listopada 2026 20:33 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Premier Donald Tusk po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówił o zagrożeniach ze strony Rosji, aktach dywersji i prowokacjach. Podkreślił, że Polska musi być przygotowana na różne scenariusze dotyczące bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie zapowiedział bezpośrednie spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Szef rządu chce rozmawiać bez presji politycznej i szukać sposobów na ograniczenie napięć wewnętrznych.

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Fot. Shutterstock

Po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donald Tusk odniósł się zarówno do sytuacji międzynarodowej, jak i konfliktów na polskiej scenie politycznej.

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Premier wskazał, że potencjalne zagrożenie ze strony Rosji pozostaje realnym problemem dla bezpieczeństwa Polski.

Wśród zagrożeń wymienił akty dywersji i prowokacje.

Tusk ostrzega przed działaniami Rosji. Polska musi być przygotowana

Szef rządu podkreślił, że agresywne działania Rosji wymagają odpowiedniego przygotowania państwa.

Chodzi nie tylko o zagrożenia militarne, ale również o działania destabilizujące, prowokacje i akty dywersji.

Premier zaznaczył, że Polska musi być gotowa na różne scenariusze.

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To szczególnie istotne w kontekście sytuacji geopolitycznej i wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Wypowiedź premiera nie oznacza jednak ogłoszenia bezpośredniego zagrożenia atakiem na Polskę.

Będzie spotkanie Tusk–Nawrocki. Premier chce rozmowy w cztery oczy

Jednym z najważniejszych elementów wypowiedzi Donalda Tuska była zapowiedź bezpośredniej rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Premier wyjaśnił, że zależy mu na spotkaniu twarzą w twarz, bez presji i politycznych emocji.

Jak wynika z jego wypowiedzi, rozmowa miałaby odbyć się w cztery oczy.

Szef rządu zaznaczył, że sytuacja nie jest prosta, ale istotna jest sama gotowość do dialogu.

Celem spotkania ma być znalezienie sposobów na ograniczenie eskalacji konfliktu politycznego.

„Jak uchronić Polskę przed napięciem wewnętrznym?”

Donald Tusk wskazał, że jednym z tematów rozmowy z prezydentem powinno być ograniczenie napięć wewnętrznych.

Premier mówił o potrzebie uczciwej i szczerej rozmowy oraz poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez różne strony sporu.

To ważna deklaracja w kontekście konfliktów dotyczących funkcjonowania instytucji państwowych.

Szef rządu zwrócił uwagę, że przy obecnych zagrożeniach zewnętrznych szczególne znaczenie ma stabilność wewnętrzna Polski.

Bezpieczeństwo państwa ponad politycznymi sporami

Wypowiedzi premiera wskazują, że bezpieczeństwo Polski ma być jednym z głównych tematów rozmów między rządem a prezydentem.

Donald Tusk podkreślił potrzebę współpracy wobec zagrożeń ze strony Rosji.

Jednocześnie zapowiedział próbę znalezienia porozumienia w sprawach, które wywołują napięcia między najważniejszymi instytucjami państwa.

Nie wiadomo jeszcze, czy zapowiadane spotkanie doprowadzi do konkretnych ustaleń.

Sama deklaracja gotowości do rozmowy nie oznacza zakończenia istniejących sporów.

Co to oznacza dla Polaków?

Najważniejszy przekaz premiera dotyczy dwóch kwestii: przygotowania państwa na potencjalne zagrożenia zewnętrzne oraz ograniczenia konfliktów wewnętrznych.

Donald Tusk wskazał na rosyjskie prowokacje i akty dywersji jako zagrożenia, które wymagają uwagi instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Jednocześnie zapowiedział rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim, która ma odbyć się bez politycznej presji.

Nie ogłoszono w związku z tym nowych ograniczeń dla obywateli ani stanu nadzwyczajnego.

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