Od jutra gigantyczna promocja w Action! Ceny spadają nawet o 30 proc. Lista produktów robi wrażenie
Już od środy, 4 listopada, w sklepach Action rusza nowa promocja tygodnia. Sieć przecenia produkty z różnych kategorii: od słodyczy i akcesoriów zimowych po urządzenia do rękodzieła i artykuły świąteczne. Niektóre towary będą kosztować nawet o 30 proc. mniej niż wcześniej. Sprawdziliśmy, co warto wypatrywać na sklepowych półkach.
Listopad dopiero się rozpoczął, a Action już przygotował kolejną porcję okazji dla klientów.
Tym razem promocja obejmuje zarówno praktyczne produkty na chłodniejsze dni, jak i artykuły, które mogą przydać się podczas przygotowań do Bożego Narodzenia.
Wśród przecenionych towarów znalazły się między innymi rękawiczki zimowe, słodycze MAOAM, maska LED do pielęgnacji twarzy oraz urządzenie do wycinania i wytłaczania wzorów.
Najtańsze produkty z prezentowanej oferty kosztują mniej niż 10 zł.
Action przecenia rękawiczki aż o 30 procent. Idealne na chłodne dni
Jedną z największych procentowo obniżek w prezentowanej ofercie objęto rękawiczki Thermolate.
Ich wcześniejsza cena wynosiła 12,95 zł, natomiast w promocji zapłacimy 8,95 zł.
Oznacza to obniżkę o 4 zł, czyli około 30 proc.
Rękawiczki dostępne są w rozmiarach S–XXL.
To propozycja dla osób, które chcą przygotować się na coraz chłodniejsze listopadowe poranki i wieczory.
Wielka paczka słodyczy MAOAM za 10,95 zł
Promocja może zainteresować również miłośników słodyczy.
Action przecenia opakowanie zbiorcze MAOAM Festival o wadze 350 gramów.
Zamiast 13,49 zł produkt będzie kosztował 10,95 zł.
To obniżka o około 18 proc.
W opakowaniu znajdują się różne rodzaje cukierków MAOAM.
Taki zestaw może sprawdzić się jako słodki poczęstunek dla gości lub dodatek do przygotowywanych na grudzień paczek świątecznych.
Maska LED do twarzy za 34,90 zł. Cena spada
W ofercie znalazł się również produkt z kategorii pielęgnacji.
Action przecenia maskę z żarówkami LED, wyposażoną w siedem kolorów światła.
Jej wcześniejsza cena wynosiła 39,99 zł.
Od środy produkt będzie kosztować 34,90 zł, czyli o około 12 proc. mniej.
Warto pamiętać, że urządzenia wykorzystujące światło LED mogą różnić się parametrami i przeznaczeniem. Sama liczba kolorów światła nie potwierdza skuteczności określonych zabiegów pielęgnacyjnych.
Przed zakupem należy sprawdzić instrukcję i przeciwwskazania do użytkowania.
Urządzenie do rękodzieła przecenione o 30 zł
Jednym z droższych produktów objętych promocją jest maszyna do wycinania i wytłaczania.
Zestaw zawiera dziewięć elementów i może zainteresować osoby zajmujące się scrapbookingiem, tworzeniem kartek okolicznościowych czy dekoracji.
Cena spada ze 169,95 zł do 139,90 zł.
Oznacza to oszczędność 30,05 zł, czyli około 17 proc.
W okresie przedświątecznym taki sprzęt może być przydatny przy przygotowywaniu własnoręcznych ozdób i kartek bożonarodzeniowych.
Świąteczne dekoracje za mniej niż 8 zł
Action rozpoczął również promocję na blok projektowy z motywami bożonarodzeniowymi.
Produkt zawiera 24 arkusze z różnymi wzorami.
Wcześniej kosztował 8,95 zł, a w nowej ofercie jego cena wyniesie 7,59 zł.
To obniżka o około 15 proc.
Arkusze można wykorzystać do przygotowywania kartek świątecznych, ozdób, albumów czy dekoracyjnych opakowań prezentów.
Talerze z popularnej serii również taniej
Na liście przecenionych produktów znalazł się także talerz głęboki Très Chic Golden Line.
Ma średnicę 19,5 cm i wysokość 4,5 cm.
Dostępny jest w różnych kolorach.
Cena spada z 15,95 zł do 12,95 zł, czyli o około 18 proc.
To propozycja dla osób planujących odświeżenie zastawy stołowej przed świątecznymi spotkaniami.
Lista promocji w Action od 4 listopada
|Produkt
|Cena promocyjna
|Cena wcześniejsza
|Rękawiczki Thermolate
|8,95 zł
|12,95 zł
|MAOAM Festival, 350 g
|10,95 zł
|13,49 zł
|Maska LED, 7 kolorów
|34,90 zł
|39,99 zł
|Maszyna do wycinania i wytłaczania, 9 elementów
|139,90 zł
|169,95 zł
|Blok projektowy bożonarodzeniowy, 24 arkusze
|7,59 zł
|8,95 zł
|Talerz głęboki Très Chic Golden Line
|12,95 zł
|15,95 zł
Podane obniżki odnoszą się do cen wcześniejszych widocznych w ofercie. Action podaje także najniższe ceny z 30 dni przed obniżką, które należy uwzględnić przy ocenie promocji.
Kiedy rusza promocja? Warto zapamiętać tę datę
Nowa oferta tygodnia rozpocznie się w środę, 4 listopada 2026 roku.
Promocje tygodnia w Action są ograniczone czasowo, a dostępność konkretnych produktów może różnić się między sklepami.
Nie ma gwarancji, że wszystkie artykuły będą dostępne przez cały okres trwania akcji.
Dlatego osoby zainteresowane konkretnym produktem mogą sprawdzić jego dostępność na początku promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Od jutra w Action będzie można kupić taniej produkty z kilku różnych kategorii.
Największa procentowo obniżka spośród przedstawionych artykułów dotyczy rękawiczek Thermolate. Z kolei największą kwotę można zaoszczędzić na maszynie do wycinania i wytłaczania.
Wśród przecenionych produktów znajdują się zarówno artykuły za mniej niż 10 zł, jak i droższe urządzenia do domowego hobby.
Przed zakupem warto porównać ceny i sprawdzić, czy wybrany produkt rzeczywiście będzie potrzebny
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.