Tusk do Nawrockiego: porozmawiajmy w cztery oczy. Chodzi o kryzys wokół TK
Premier Donald Tusk zaproponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy jeszcze w tym tygodniu. Rozmowa miałaby dotyczyć sposobów trwałego obniżenia napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu przyznał po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że różnice między nim a prezydentem pozostają bardzo duże. Jednocześnie podkreślił, że w sprawach bezpieczeństwa państwa obaj ponoszą wspólną odpowiedzialność i powinni szukać porozumienia.
Tusk zaproponował spotkanie bez świadków
Donald Tusk poinformował o swojej propozycji po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Premier chce, aby rozmowa odbyła się jeszcze w tym tygodniu i miała charakter bezpośredniego spotkania dwóch najważniejszych przedstawicieli władzy wykonawczej.
Chodzi o rozmowę bez udziału współpracowników i bez politycznej oprawy.
– Chcemy rozmawiać w cztery oczy, bez tej presji, bez tej takiej politycznej nerwówki – tłumaczył premier.
Według Tuska właśnie taka bezpośrednia rozmowa może stworzyć przestrzeń do znalezienia rozwiązania w sprawie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Premier chce obniżenia napięcia wokół TK
Głównym tematem proponowanego spotkania ma być sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym.
Tusk przyznał, że podczas posiedzenia RBN bardzo wyraźnie było widać różnice stanowisk pomiędzy nim a prezydentem.
Spór dotyczy m.in. obecnego funkcjonowania Trybunału, statusu części osób wybranych na sędziów oraz działań podejmowanych w ostatnich dniach wokół siedziby TK.
Premier nie ukrywa, że szybkie osiągnięcie pełnego porozumienia może być trudne.
Jak zaznaczył, dyskusje prawników i polityków pokazują, że różnice dotyczą zarówno interpretacji prawa, jak i oceny ostatnich wydarzeń.
„Nie chodzi o to, żeby ktoś triumfował”
Tusk podkreślił, że jego celem nie ma być polityczne zwycięstwo jednej ze stron.
– Tu nie chodzi o to, żeby ktoś triumfował, ktoś kogoś upokarzał – powiedział.
Premier przyznał jednocześnie, że on i Karol Nawrocki prawdopodobnie pozostaną przy swoich stanowiskach w wielu kwestiach.
Według szefa rządu nie powinno to jednak uniemożliwiać rozmowy o rozwiązaniach, które ograniczyłyby napięcie pomiędzy najważniejszymi instytucjami państwa.
Tusk mówi o wspólnej odpowiedzialności
Premier odniósł sprawę Trybunału również do szerszego kontekstu bezpieczeństwa Polski.
Jak podkreślił, w sytuacji zagrożeń ze Wschodu prezydent i premier powinni współpracować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Tusk mówił o „wspólnej odpowiedzialności” za bezpieczeństwo i stabilność państwa.
Jego zdaniem nawet przy bardzo poważnych różnicach politycznych należy szukać obszarów, w których możliwe jest ograniczenie konfliktu.
RBN pokazała skalę sporu
Wtorkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego trwało kilka godzin.
Jednym z najważniejszych tematów była sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął spotkanie od bardzo ostrej krytyki rządu.
Obarczył Donalda Tuska odpowiedzialnością za wydarzenia wokół TK i mówił o „poważnym kryzysie konstytucyjnym”.
Prezydent oceniał również, że działania rządu doprowadziły do sytuacji bez precedensu.
Były to jednak jego polityczne i prawne oceny, które pozostają przedmiotem sporu pomiędzy stronami konfliktu.
Mimo ostrych słów Tusk proponuje rozmowę
Po zakończeniu RBN premier nie odpowiedział propozycją dalszej eskalacji sporu.
Zamiast tego zapowiedział próbę bezpośredniej rozmowy z prezydentem.
Tusk przyznał, że rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony może być obecnie niemożliwe.
Według niego nadal możliwa jest jednak „uczciwa, szczera rozmowa” o tym, jak ograniczyć wewnętrzne napięcie.
Premier zaznaczył, że zależy mu przede wszystkim na gotowości do poważnych rozmów.
Termin i miejsce mają pozostać tajne
Donald Tusk zapowiedział, że szczegóły ewentualnego spotkania nie zostaną wcześniej ujawnione.
Dotyczy to zarówno miejsca, jak i dokładnego terminu.
Premier chce, aby rozmowa odbyła się poza presją mediów i bieżących sporów politycznych.
– Czasami taka rozmowa twarzą w twarz w pokoju przynosi pewne rozwiązania – stwierdził.
Na ten moment nie ogłoszono jednak, że spotkanie zostało już formalnie uzgodnione.
Tusk: prezydent powinien skorzystać z tej oferty
Premier wyraził przekonanie, że Karol Nawrocki powinien przyjąć propozycję.
Według Tuska prezydent również ma świadomość odpowiedzialności związanej z bezpieczeństwem państwa.
– Jestem przekonany, że prezydent jest tego świadomy, że powinien skorzystać z tej oferty, że powinniśmy na stałe pracować razem we dwóch na rzecz bezpieczeństwa Polski – powiedział szef rządu.
Czy dojdzie do spotkania?
Na razie wiadomo, że Donald Tusk publicznie przedstawił propozycję rozmowy jeszcze w tym tygodniu.
Nie ma natomiast potwierdzenia, że Pałac Prezydencki zaakceptował już konkretny termin.
Jeśli do spotkania dojdzie, jednym z głównych tematów ma być sposób ograniczenia napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Rozmowa może mieć również znaczenie dla dalszych relacji między rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawach bezpieczeństwa i funkcjonowania najważniejszych instytucji państwa.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.